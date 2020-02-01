Сб, 1.02.2020
Аль-Хол - уединенное место на Земле, где царит ненависть, разрушения и заброшенность. Женщины, одетые в черную паранджу, монотонно бродят по лагерю, дети играют в пыли и раскачивают автомобили журналистов. В 2019 году в лагере погиб 511 человек. Янис Вингрис, журналист TVNET из Сирии

ХОЛИВАР. История Рунета. Блокировки: Лурк, Lenta.ru, 282-я и китайский путь

ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №6

ФОТО: TVNET

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.

В шестой серии:

  • В 2014 году уволили главреда сайта Lenta.ru Галину Тимченко. Вслед за ней ушли 77 из 84 сотрудников, это стало самым массовым увольнением в истории российских СМИ.
  • Кто пришел на смену журналистам и какие "фокусы" использует Кремль, чтобы формировать удобную новостную повестку в Рунете?

Блокировки: Лурк, @Lenta.ru, 282-я и китайский путь | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №6

Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ