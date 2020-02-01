ХОЛИВАР. История Рунета. Блокировки: Лурк, Lenta.ru, 282-я и китайский путь

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.
В шестой серии:
- В 2014 году уволили главреда сайта Lenta.ru Галину Тимченко. Вслед за ней ушли 77 из 84 сотрудников, это стало самым массовым увольнением в истории российских СМИ.
- Кто пришел на смену журналистам и какие "фокусы" использует Кремль, чтобы формировать удобную новостную повестку в Рунете?
Блокировки: Лурк, @Lenta.ru, 282-я и китайский путь | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №6
Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.