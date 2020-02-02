ХОЛИВАР. История Рунета. YouTube: комики, зашквары и Кремниевая долина

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.
В седьмой серии:
- В 2011 году в российском YouTube появилось сообщество видеоблогеров "Спасибо, Ева!".
- Руководители канала – студия My Duck's vision – искали молодые таланты, приглашали поработать и спонсировали производство роликов. Через два года выяснилось, что канал спонсировал Кремль.
- Среди бывших "ЕВАнутых": Данила Поперечный, Руслан Усачев и лидер группы Little big Илья Прусикин.
@YouTube: комики, зашквары и Кремниевая долина | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №7
Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.