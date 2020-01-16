Православные активисты требуют лишить Ивана Урганта гражданства

По мнению координатора движения Андрея Кормухина, Ургант "перешел все красные черты".

Соответствующую петицию активисты опубликовали в Сети. В ней они, в частности, указали, что 7 января 2020 года

Ургант провокационно "поздравил" православный мир, а также "пригласил одиозных гостей, которые поддерживали и развивали кощунственные шутки".

Приглашенного Жерара Депардье авторы назвали гомосексуалом и богохульником, а музыканта Джизуса обвинили в романтизации употребления наркотиков и деструктивного образа жизни. Также упоминается якобы кощунственный коллаж.

В связи с этим Ивана Урганта упрекнули в русофобии, оскорблении чувств верующих и неуважении к российским духовно-нравственным ценностям. "Мы считаем, что для таких деятелей с двойным гражданством

должна быть предусмотрена процедура лишения российского гражданства за неуважение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям", -

говорится в обращении.