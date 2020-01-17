Самый действенный медикамент в мире! Сок сельдерея в Instagram в Латвии

Написанное Гуной Рожлапой в Instagram Комментарий экспертов

В мозгу и печени накапливаются тяжелые металлы, к ним присасываются жиры, в результате чего в нашем организме ржавеют старые металлы, создавая коррозийные повреждения в тканях. Биохимик И.Казуша: Металл не значит гвоздь. Гвоздей в нашем организме нет, есть ионы металла, а это две разные вещи. Ион не может ржаветь. Утверждение абсолютно не соответствует истине.

Антиоксиданты в соке вычищают жиры, и металлы легче вывести из организма. Специалист по питанию К.Андриянова: У каждого растения свои гормоны, но мы не получаем гормоны такими, какие они в растениях. Поэтому все приписанные им функции не несут в себе смысла.

Сок сельдерея содержит специфические растительные гормоны, которые кормят и восстанавливают каждую железу эндокринной системы. Специалист по питанию К.Андриянова: Тяжелые металлы могут накапливаться в организме человека, если он находится в особо вредной среде. Но ни сок сельдерея, ни другой продукт не защитят от этого. Это сказки.

Пищеварительные энзимы сока сельдерея как маленькие капсулы, которые активизируются на таком уровне PH, какой у нас в тонкой кишке. Там они могут восстановить и активизировать энзимы, имеющиеся в кишечнике. Биохимик И.Казуша: Все энзимы - это протеины. В желудке очень кислотная среда, и каждый протеин, который попадает в столь агрессивную среду, деактивируется и не может показать биологической активности. Это неправда.