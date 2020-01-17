Самый действенный медикамент в мире! Сок сельдерея в Instagram в Латвии
Пойди в магазин, купи стебли сельдерея, каждое утро выжимай сок и пей натощак. Сок удалит жир со старых металлов, которые ржавеют в твоем теле, зарядит слабый импульс мозга, выведет токсины и восстановит надпочечники и другие органы. Никакого научного обоснования чудесному воздействию сока сельдерея не ищи, потому что его нет - вселенная умнее тех, у кого имеется диплом!
Такой посыл своим 2900 подписчикам в Instagram регулярно распространяет Гуна Рожлапа. Как и другие инфлюенсеры, молодая женщина вдохновляет подписчиков красивыми картинками и идеализированными историями о своей повседневной жизни.
Она упоминает о карме, вибрациях, магии и бессмертии, но основное внимание уделяется здоровому питанию.
А оно, по словам автора, состоит почти исключительно из свежих фруктов и овощей, а также обязательного потребления сока сельдерея каждое утро.
Воздействие этого продукта Гуна анализирует детальнее всего. Она объясняет это не только улучшением иммунитета, более чистой кожей, улучшением пищеварения и работы кишечника, но также и воздействием на болезнь Альцгеймера и Паркинсона, синдром дефицита внимания и аутизм.
Re:Check попросил экспертов прокомментировать подобные заявления Гуны.
"Человек действительно прошел мимо всех школ", - говорит Ирина Казуша, доцент кафедры физиологии Физиологии человека и биохимии в Рижском университете им. Страдиня.
Некоторые из них абсолютно ложные и абсурдные, другие, по словам Казуши, "лоскутное одеяло из слов в бессмысленном порядке". Есть и крупицы правды, но потенциальное воздействие сока сильно преувеличено.
Гастроэнтеролог Veselības centrs 4 Илона Вилкойте также отмечает, что сок сельдерея неплохой продукт, но нет никаких данных, основанных на исследованиях, о тех свойствах, которые ему приписывают в Instagram.
Диетолог Ксения Андриянова написанное Гуной также называет "умными словосочетаниями, которые вообще не имеют смысла".
Она призывает людей игнорировать любого так называемого инфлюенсера, у которого нет соответствующего образования, который не понимает источников полученной информации и не несет ответственности за свои советы.
|Написанное Гуной Рожлапой в Instagram
|Комментарий экспертов
|В мозгу и печени накапливаются тяжелые металлы, к ним присасываются жиры, в результате чего в нашем организме ржавеют старые металлы, создавая коррозийные повреждения в тканях.
|Биохимик И.Казуша: Металл не значит гвоздь. Гвоздей в нашем организме нет, есть ионы металла, а это две разные вещи. Ион не может ржаветь. Утверждение абсолютно не соответствует истине.
|Антиоксиданты в соке вычищают жиры, и металлы легче вывести из организма.
|Специалист по питанию К.Андриянова: У каждого растения свои гормоны, но мы не получаем гормоны такими, какие они в растениях. Поэтому все приписанные им функции не несут в себе смысла.
|Сок сельдерея содержит специфические растительные гормоны, которые кормят и восстанавливают каждую железу эндокринной системы.
|Специалист по питанию К.Андриянова: Тяжелые металлы могут накапливаться в организме человека, если он находится в особо вредной среде. Но ни сок сельдерея, ни другой продукт не защитят от этого. Это сказки.
|Пищеварительные энзимы сока сельдерея как маленькие капсулы, которые активизируются на таком уровне PH, какой у нас в тонкой кишке. Там они могут восстановить и активизировать энзимы, имеющиеся в кишечнике.
|Биохимик И.Казуша: Все энзимы - это протеины. В желудке очень кислотная среда, и каждый протеин, который попадает в столь агрессивную среду, деактивируется и не может показать биологической активности. Это неправда.
|Сок сельдерея содержит полноценные элеткролиты. Поэтому это скорая помощь для мозга, так как может восстановить пустые нейромедиаторы, что является критически важным для того, чтобы мы функицонировали и чувствовали себя хорошо.
|Биохимик И.Казуша: Слова в бессмысленной последовательности. Нейромедиаторы никогда не бывают пустыми. Существуют механизмы компенсации - если упадет, например, ион кальция, из костей он перейдет в другие клетки.
Магия зеленой травы не является собственным изобретением Гуны, и женщина не скрывает этого от своих подписчиков. На вопрос, почему она вводит в заблуждение научно необоснованными рекомендациями, она написала Re:Check, что лишь ссылается на книгу Medical Medium.
Это псевдонаучная теория, созданная самопровозглашенным гуру здравоохранения Энтони Уильямсом из США.
В отличие от Гуны, которая не пытается продавать что-либо в своем аккаунте, вера Уильямса в сок сельдерея - мастерски выстроенный бизнес-проект. По данным The Atlantic, он продает в интернете около 180 различных видов пищевых добавок.
Популярность продуктов обеспечивает интенсивная работа в социальных сетях, где каждая вдохновляющая речь или запись сопровождается приглашением заказать порошок, экстракт или капсулу. Или одну из его книг.
Число сторонников стремительно растет - год назад, когда об Уильямсе писал The Atlantic, у него было миллион подписчиков в Instagram, а теперь уже 2,2 миллиона. Еще почти 3,5 миллиона в социальной сети Facebook. Medical Medium также регулярно перепубликует посвященные ей слова благодарности.
Например, недавно анонимная "мама Medical Medium" написала о своем маленьком сыне, страдающем аутизмом, который внезапно заговорил в это Рождество.
Конечно, благодаря детоксикации тяжелых металлов, соку сельдерея и пищевым добавкам от Уильямса.
Гуна также упоминает аутизм в своих постах. Но, по словам детского психиатра Детской клинической университетской больницы Никиты Безбородова, нет научно доказанного препарата, который был бы эффективен при лечении расстройств аутистического спектра. Этого не делает ни сок сельдерея, ни масла, ни другие продукты.
Еще один ключ к успеху Уильямса - это дружба с несколькими голливудскими звездами.
На интернет-страничке движения целителя хвалят Роберт де Ниро и Сильвестр Сталлоне.
Широко рекламирует его чудеса популярное онлайн-издание Гвинет Пэлтроу Goop, которое само неоднократно подвергалось критике за ложные и даже опасные рекомендации по укреплению здоровья.
Например, в 2018 году Goop должен был заплатить штраф за то, что призвал покупать и на ночь вставлять во влагалище кварцевое яйцо за 66 долларов, которое якобы улучшает мускулатуру, гормональный баланс и повышает женскую энергию.
У Гуны много общего с Уильямсом. Ни один из них не имеет медицинского образования.
"Незаконченный историк и незаконченный рекламщик", - пишет о себе Гуна, которая ежедневно обучает около 3000 своих подписчиков в Instagram процессам в мозге человека, функционировании внутренних органов и особенностям иммунной системы.
Уильямс тоже не скрывает, что он не врач, но у него есть дар природы общаться с духами и точно определять, какое лечение необходимо каждому человеку. Это обнаружилось, когда он в возрасте четырех лет шокировал свою семью, заявив, что у его бабушки рак легких. Позднее врачи подтвердили этот факт, сообщает его сайт.
Теперь он называет себя пионером мирового движения сока сельдерея.
Гуна в свою очередь упоминает выполнение божественной миссии служением от всего сердца и признает, что Medical Medium и сок сельдерея не имеют ничего общего с наукой.
"Ни ученые, ни медики не имеют ни малейшего представления о том, как именно работает человеческое тело",
- пишет она в своем блоге, заявляя, что учение "является посланием от вселенной".
В своей переписке с Re:Check Гуна заявляет, что она никогда никому не обещала что-либо вылечить, а только делилась общедоступной информацией.
"Тех, кто позволяет себе мыслить иначе, всегда считали сумасшедшими. Так что теперь я просто сумасшедшая в ваших глазах, которая вдохновляет других сосредоточиться на соках, фруктах и овощах".
В конце своей краткой переписки она отметила:
"На этом закончу. Я не хочу тратить свою божественную энергию на журналистику такой низкой вибрации, как ваша".
Однако ее рекомендации не так уж невинны. Одна из подписчиц в комментарии к посту Гуны рассказала, что вскоре после начала лечения соком сельдерея у нее начались сильные боли в животе.
"Все закончилось довольно тяжело, я пытаюсь вылечить желудок сейчас. Потому что, в конце концов, я больше не могла есть обычную еду", - пишет женщина и надеется, что через несколько месяцев она сможет снова возобновить пить сок.
Другая подписчица говорит, что она пила сок каждое утро в течение трех месяцев, пока не стало плохо: "Такое состояние, что надо прилечь, потому что действительно ничего не можешь делать". Она пила сок в течение нескольких недель, пока не прекратила, и плохое самочувствие ушло.
"Теперь я понимаю, что это часть очищения", - пишет она, полная решимости возобновить принимать сок.
Гуна также советует ей продолжать, говоря, что так бывает у многих: "Начни с меньшего. Выпей 100 мл и посмотри, будет плохо или нет. А потом внимательно наблюдай за собой и увеличивай дозу".