После скандала с прослушкой премьер-министр Украины подал в отставку

"Я пришел на должность - выполнять программу Президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал ее Президенту с правом внесения в Парламент. Он - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, который меняет страну", - написал Гончарук.

Отметим, что 35-летний Алексей Гончарук возглавлял правительство Украины с 29 августа 2019 года. Он стал самым молодым премьером в истории Украины. По образованию Гончарук - юрист и специалист по госуправлению.

В случае, если отставка Гончарука будет принята президентом, кандидатуру нового премьера должна будет предложить Верховная рада. Там у партии Зеленского "Слуга народа" большинство, отмечает "Радио Свобода".

Контекст:

15 и 16 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" появились три аудиозаписи, где люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра Украины, заместителя главы Национального банка и министра финансов, говорят об экономической политике страны и нелестно отзываются о Владимире Зеленском.

Например,человек с голосом Гончарука говорит, что "у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов".

В то же время этот же голос признал, что является "полным профаном в экономике". Прозвучало это иронично.

Записи были сделаны во время неформального совещания украинских чиновников 16 декабря 2019 года.