В Эстонии нашли останки советского пилота

В прошлое воскресенье члены НКО Воронка откопали останки пилота русского штурмовика, погибшего во Второй мировой войне, которые весной будут перезахоронены на Маардуском кладбище, со ссылкой Sakala пишет Rus.Postimees.
Могилу случайно обнаружил местный житель. Он заметил в земле впадину и немного поцарапал ножом поверхность торфяника. Показались крепления от парашюта. После этого он позвонил жителю деревни Мелески Вилле Древингу, большому любителю истории, который за 30 лет откопал и перезахоронил множество немецких солдат. Древинг в свою очередь вызвал на место членов исторического клуба Воронка, который занимается павшими с русской стороны.
Однажды в 1944 году
Вилле Древинг рассказывает, что в 1944 году фронт некоторое время проходил по Суур-Эмайыги.
"Вечером 30 августа здесь над Выртсъярвом летала очередная группа русских штурмовиков ИЛ-2 под прикрытием истребителей, - повествует он. – Что они здесь делали и какое задание выполняли, я точно не знаю.
Местные ветераны-старики рассказывали, что они прилетали бомбить склады боеприпасов в Мелески".
Опираясь на немецкие документы, историк-любитель рассказывает, что штурмовики были разбиты подразделением истребителей JG 54.
"Всего было три истребителя FW-190 A. В немецких отчетах значится, что первый ИЛ-2 был подстрелен в 17.24 на высоте 300 метров над Вяйке-Ракке немецким асом, кавалером Рыцарского креста Герхардом Тибеном. Именно этот самолет мог оказаться в том квадрате карты, где находилась найденная теперь могила. Это моя версия на основании немецких документов", - пояснил Вилле Древинг.
По его мнению, самолет разрушился еще в воздухе, вероятно взорвавшись. "От тех, кто был там, ничего не осталось. Все-таки 300 метров падать", - добавил он.
Пилот погиб при взрыве
Сергей Еремин из клуба "Воронка", откапывавший останки в воскресенье вместе с товарищами, сотрудничает с Йыгеваским военным музеем. По его сведениям, пилот пытался осуществить аварийную посадку, но ему это не удалось, поскольку он не смог избавиться от находившихся на борту бомб. Стрелок выпрыгнул с парашютом и остался жив, а пилот погиб при взрыве, случившемся при приземлении.
"Кажется, взрыв был очень сильным, пилота разорвало на куски. Рядом хутор, можно предположить, что кто-то сложил останки в воронку и захоронил, чтобы они не пахли", - сказал Еремин.
В могиле были найдены кости ноги и маленький нож, на котором, увы, не оказалось инициалов. Были там и порванная шапка летчика, и его перчатка с пятью ногтями.
Также были откопаны металлические части креплений парашюта, которые были в закрытом положении, что свидетельствует о том, что парашют не был использован. В 50 метрах от него был найден наручный компас пилота.
"Нам удалось обнаружить и номер самолета, который мы отчистили. Теперь мы попытаемся по базе данных установить самолет. С учетом места и времени имя пилота с 90-процентной вероятностью известно, - сказал Сергей Еремин. – Найденные останки мы передали клубу военной истории Front Line. В мае они будут перезахоронены на Маардуском кладбище, где хоронят павших с советской стороны".
Еремин подчеркнул, что волонтеры "Воронки" делают это не ради денег, а по доброй воле.
"Мы были бы благодарны, если бы с нами связались те, кто что-то знает о неофициальных советских или немецких местах захоронений. У нас большой опыт в этой области. Для нас важно, чтобы души павших солдат обрели покой".