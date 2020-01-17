В Риге полиция задержала "Путина" и "Обаму" за похищение человека

В четверг, 16 января, в 13:20 в Госполицию поступил вызов: очевидец сообщил о возможном похищении человека в Старой Риге.
Прохожие стали свидетелями того, что двое молодых людей в масках - президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы, на улице Аудею побили одного мужчину, затолкали его в багажник автомобиля и уехали.
С учетом того, что такую информацию воспринимают очень серьезно, патруль Госполиции незамедлительно оправился на место. Стражи порядка неподалеку заметили подходящую под описание машину. В ней сидели трое молодых людей без масок и наблюдали за происходящим.
Компанию доставили в участок для объяснений. Молодые люди рассказали, что это был социальный эксперимент - они хотели проверить, что будут делать очевидцы. Весь процесс они снимали на видео с целью выложить это в социальные сети. Парень, которого якобы били - не пострадал: друзья били его не по-настоящему.
Со всеми молодыми людьми (1994 года рождения) проведена воспитательная беседа, они проинформированы о последствиях таких экспериментов. По факту происшествия заведено административное дело, молодым людям грозит штраф от 70 до 500 евро за мелкое хулиганство.
Госполиция сообщает, что так шутить - нельзя. Во-первых, в это время тратятся ресурсы, которые могли быть очень нужны в другом месте. Во-вторых, если людей вводить в заблуждение такими акциями, они со временем станут равнодушными и уже не позвонят в полицию, когда угроза будет реальной. Полиция призывает население быть внимательными к чужой беде и проблемам, и в таких случаях звонить по номеру 110.