"Согласие" просит Шуплинску отчитаться о результатах реформы языка обучения в школах

Фракция "Согласия" просит Министерство образования и науки (МОН) предоставить информацию о том, как и с помощью какой методики проводится соответствующий мониторинг.

Депутаты подчеркивают, что для обеспечения качественного образования для латвийских детей политика в области образования должна основываться на объективных данных.

Представители партии отмечают, что необходимо следить за ходом введения любых реформ - нужно собирать, обобщать и анализировать данные об успеваемости учащихся.

В связи с тем, что с момента введения новых условий употребления государственного языка в программах обучения 1-7-х классов школ нацменьшинств прошло уже полгода, партия подготовила ряд вопросов по пяти темам.

Депутаты интересуются, как изменился количественный состав учащихся основной школы и количество учеников, которые проходят обучение по образовательным программам для меньшинств.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Латвии снижается успеваемость детей по образовательным программам для нацменьшинств, чтению, математике и естественным наукам, отмечает "Согласие".

Также партия хотела бы ознакомиться с динамикой оценок детей по тем предметам, которые с этого учебного года преподаются на латышском.