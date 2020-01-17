"Согласие" просит Шуплинску отчитаться о результатах реформы языка обучения в школах

Депутаты парламентской фракции партии "Согласие" запросили у министра образования и науки Илги Шуплински (Новая консервативная партия) детальный отчет о том, какое влияние начатая реформа языка обучения на данный момент оказала на оценки школьников, сообщили агентству LETA в партии.
Фракция "Согласия" просит Министерство образования и науки (МОН) предоставить информацию о том, как и с помощью какой методики проводится соответствующий мониторинг.
Депутаты подчеркивают, что для обеспечения качественного образования для латвийских детей политика в области образования должна основываться на объективных данных.
Представители партии отмечают, что необходимо следить за ходом введения любых реформ - нужно собирать, обобщать и анализировать данные об успеваемости учащихся.
В связи с тем, что с момента введения новых условий употребления государственного языка в программах обучения 1-7-х классов школ нацменьшинств прошло уже полгода, партия подготовила ряд вопросов по пяти темам.
Депутаты интересуются, как изменился количественный состав учащихся основной школы и количество учеников, которые проходят обучение по образовательным программам для меньшинств.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Латвии снижается успеваемость детей по образовательным программам для нацменьшинств, чтению, математике и естественным наукам, отмечает "Согласие".
Также партия хотела бы ознакомиться с динамикой оценок детей по тем предметам, которые с этого учебного года преподаются на латышском.
Контекст:
В 2020 году в школах продолжится переход на обучение на государственном языке. С 2020/2021 учебного года в 10-х классах общеобразовательных учреждений, а с 2021/2022 года - в 11-х классах все общеобразовательные предметы будут преподаваться на латышском языке, при этом учащиеся смогут изучать язык и литературу нацменьшинства, а также связанные с историей и культурой предметы на родном языке.