Круминьша и Райтумса за незаконное финансирование партий оштрафовали на 86 600 евро

Прокурор Отдела расследования особо важных дел применил правило вынесения приговора и наказал двух физических лиц денежным штрафом за незаконное финансирование No sirds Latvijai и СЗК в крупном размере перед муниципальными выборами 3 июня 2017 года.

За совершение упомянутого преступления одно лицо наказано штрафом в 77 400 евро, а второе - 8600 евро.

Оба физических лица установленный штрафы заплатили полностью. Агентству LETA не удалось точно выяснить, какой денежный штраф к кому применен. Круминьш допустил, что больший штраф применен к нему, однако отметил, что этим вопросом занимаются его юристы.

LETA выяснила, что в статусе обвиняемого по-прежнему находятся председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис и руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе. Не упоминая имен, пресс-секретарь прокуратуры Маевска агентству LETA подтвердила, что по делу есть еще два обвиняемых, решения по которым еще не приняты.

Как сообщалось, в 2018 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс о возможном незаконном финансировании партий No sirds Latvijai и СЗК в крупном размере.

Против Труксниса в рамках дела было начато уголовное преследование за принятие для СЗК незаконного финансирования в крупном размере, подделку документов и их использование.

Против Круминьша было начато уголовное преследование за незаконное финансирование упомянутых партий в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.

Обвинение считало, что Трукснис договорился с Круминьшем о финансировании СЗК, чтобы он как член входящей в его состав ЛЗП мог использовать незаконные пожертвования, сделанные через третьих лиц, для предвыборной агитации перед муниципальными выборами в 2017 году.