Пирамидальная схема: как в Instagram продают мечты и недоказанные эффекты

Отвечая на вопрос, на каком научном исследовании основаны вышеупомянутые утверждения, распространитель отвечает, что у него будет время ответить на вопросы в конце месяца.

ФОТО: Скриншот из Instagram

В свою очередь, другая распространительница Маргриета Ласман, говоря о Cedarwood утверждает, что в его составе есть сесквитерпены, которые способны "перепрограммировать неверную информацию в клетках и обогатить их кислородом".

ФОТО: Скриншот из Instagram

Ирина Казуша, преподаватель кафедры человеческой физиологии и биохимии в RSU объясняет, что не существует "неправильной информации" в клетках: "Наша информация кодировалась в молекулах ДНК в процессе эволюции. Каждый своему потомку дает в наследство букет особенностей. Трудно комментировать, что значит перепрограммировать. В любом случае, если их перепрограммировать в не положительном направлении, они могут начать действовать как молекула канцерогена".

Стоит отметить, что не все утверждения здесь являются полностью вымышленными. Есть научные доказательства того, что масло мяты способно помочь в проблемах спазм желудка, судорог и вздутия живота, как говорят распространители продукта. Гастроэнтеролог Илона Вилкойте объясняет: "Масло мяты в капсулах - это как терапевтический метод при синдроме раздраженного кишечника. Это то, что мы, доктора, рекомендуем нашим пациентам как лекарство легкого уровня".

ФОТО: Скриншот из Instagram

А вот избавиться от зубной боли, как утверждается в другом посте, масло не поможет. Такой лечебный эффект опровергает стоматолог Зане Берзиня. Эйгенол, упомянутый в описании к фотографии, действительно используется в стоматологии, например, в составе пломб, но он не лечит. "Таким способом определенно невозможно вылечить воспаленный зуб", - говорит доктор.

ФОТО: Скриншот из Instagram

Не без скандалов

Сказанное латвийскими специалистами совпадает с тем, что удалось выяснить за рубежом. Летом прошлого года The New York Times писал о растущей тенденции заставлять детей дышать или мазаться эфирными маслами, эффект которых научно не доказан. Исследования показали, что масло лаванды может оказывать успокаивающее действие, масло чайного дерева можно использовать для борьбы с сыпью, вшами и бородавками, а масло перечной мяты - для лечения раздражений кишечника и болей в животе.

Тем не менее, нет данных, подтверждающих способность масел лечить кашель, лихорадку, аллергию, разрушение зубов и поведенческие расстройства.

Кроме того, в США было несколько скандалов с участием этой компании. Ее создателя, Дональда Янга, однажды судили за несертифицированную врачебную деятельность, а в 2014 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило YL о нелегальном маркетинге – свою продукцию они рекламировали, как средство от Эбола, болезни Паркинсона, аутизма, диабета, рака, бессонницы, болезни сердца. В прошлом году, компания была привлечена к ответственности за реализацию бизнеса финансовой пирамиды, которая нанесла убытки тем, кто был вовлечен.

В Латвии — тишина

Между тем, ни один из органов власти Латвии не обратил внимания на то, соответствует ли информация о влиянии масел, распространяемых инстаграмерами, справедливой коммерческой практике. По мнению защитников прав потребителей, Инспекция здравоохранения должна обратить внимание, поскольку закон запрещает приписывать лекарственные свойства продуктам, товарам и услугам. "По мнению инспекции, эта информация вводит в заблуждение и может оказать существенное негативное влияние на экономическое поведение потребителя", - говорит представительница Инспекции здравоохранения Дайна Кромане.

Центр защиты прав потребителей утверждает, что ложные заявления относятся к Закону о недобросовестной коммерческой практике, за что налагаются штрафы, но он не работает без заявления.

В свою очередь руки Службы государственных доходов не доходят до регулирования деятельности инфлюенсеров. "Мы не можем предоставить статистические данные о количестве зарегистрированных инфлюенсеров, так как в классификации NACE 2 red нет такой экономической деятельности, поэтому при регистрации, вероятнее всего, они указывают другую деятельность".

То, что эфирные масла YL не лечат, не отрицает и их распространительница Катрина Маме, которая была единственной, кто откликнулся на призыв Re:Check к разъяснениям. "К сожалению, многие распространители эфирных масел не следуют правилам компании о том, что мы при коммуникации с клиентом не имеем право указывать, что эфирные масла лечат болезни или могут заменить лекарства", - говорит она. "YL - это отдельная команда, которая следит за тем, что говорится в социальных сетях. В случае несоблюдения правил, распространителю могут сделать выговор с предупреждением. Если после этого ничего не меняется, YL имеет право исключить этого распространителя из компании", - объясняет Катрина.

Популярность эфирных масел, психиатр Безбородов объясняет вечным желанием человечества найти волшебное решение всех бед. "Никто не отменял эффект плацебо. Проблема в том, что он не устойчив. Эффект когда-нибудь закончится, потому что является чистой психологией".