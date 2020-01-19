Пирамидальная схема: как в Instagram продают мечты и недоказанные эффекты

На фотографиях в Instagram профиле милые дети, улыбающиеся мамы, болтающие и смеющиеся с подружками. Это не реклама женского журнала, а финансовая пирамида эфирных масел, которые владельцы аккаунтов убеждают покупать своих подписчиков. Новые друзья и почти волшебные эффекты - все это может быть вашим, если вы приобретете стартовый комплект Young Living (YL) за неполных 200 евро или сами станете участником этого эфирного бизнеса.
Подписчики интересуются, сколько стоит продукт и как его получить. Некоторые не скрывают, что терпеливо копят деньги, потому что масла не дешевые. Цена одной бутылки варьируется от десяти до 30 евро, а цена стартового набора приближается к 200.
Финансовая пирамида с эфирным ароматом
Распространение масла работает как классическая, популярная в начале 1990-х годов, финансовая пирамида. Зарегистрированная в США компания Young Living (YL), занимающаяся многоуровневым или сетевым маркетингом, обещает заинтересованным сторонам осуществить мечту о финансовой независимости и безопасности, привлекая как можно больше последователей.
Чтобы стать распространителем, вы должны сначала приобрести стартовый комплект. Чтобы он окупился, необходимо убедить других, что масла того стоят, и побудить их тоже купить стартовый набор. Накапливая баллы и привлекая людей, можно достичь самых высоких уровней распространителя.
Ни распространители, ни сама компания не смогли объяснить Re:Check как работает система.
Это еще предстоит выяснить по материалам обвинения, поданным на YL в прошлом году. Заявителем является бывшая распространительница, которая называет компанию "пирамидой, схожей с культом". Обвиняющая сторона утверждает, что распространение масел работает по модели, требующей привлечения новых людей в ряды поставщиков YL, ибо комиссия с продаж ничтожно мала, а основной доход – бонус за привлечение нового участника (25 долларов). Кроме того, приходится платить членские взносы, чтобы не потерять статус продавца.
Мировые продажи YL превышают 1 миллиард долларов в год. Однако не все чувствуют плоды продаж. Как в 2017 году писал журнал The New Yorker, большинство активных членов YL почти ничего не зарабатывают, в то время как продавцы наивысшего уровня, которых примерно тысяча, получают в общей сложности миллионы долларов.
Работает и в Латвии
В латвийском Instagram насчитывается менее 10 распространителей масел, которые могут похвастаться сотнями и даже 2000 подписчиками. Некоторые ранее отмечались в Instagram как блогеры по питанию, фотографы или многодетные мамочки. Для торговли маслами каждый создал отдельный профиль.
Другие менее популярны с несколькими десятков подписчиков. Тем не менее, каждая фотография аккуратно оформлена, описывает хорошие свойства продукта или предлагает поучаствовать в конкурсе с маслами в подарок. В рекламе они представлены в качестве эффективного ингредиента в ритуалах красоты, а их аромат может помочь улучшить эмоциональное состояние и успокоить.
Отдельные масла также обладают целебными свойствами, которые граничат с абсурдными утверждениями. "Это абсолютно нечестная и неэтичная практика", - говорит детский психиатр Никита Безбородов, комментируя сообщение о том, что эфирное масло поможет детям с расстройствами аутистического спектра. "Нет научных доказательств того, что эфирные масла оказывают влияние при лечении подобных расстройств.
Деньги, вложенные в покупку эфирных масел, были бы гораздо более эффективными при инвестировании в проверенные методы", - говорит Безбородов.
То же самое относится и к обещанию, что масла избавят от депрессии.
Отвечая на вопрос, на каком научном исследовании основаны вышеупомянутые утверждения, распространитель отвечает, что у него будет время ответить на вопросы в конце месяца.
В свою очередь, другая распространительница Маргриета Ласман, говоря о Cedarwood утверждает, что в его составе есть сесквитерпены, которые способны "перепрограммировать неверную информацию в клетках и обогатить их кислородом".
Ирина Казуша, преподаватель кафедры человеческой физиологии и биохимии в RSU объясняет, что не существует "неправильной информации" в клетках: "Наша информация кодировалась в молекулах ДНК в процессе эволюции. Каждый своему потомку дает в наследство букет особенностей. Трудно комментировать, что значит перепрограммировать. В любом случае, если их перепрограммировать в не положительном направлении, они могут начать действовать как молекула канцерогена".
Стоит отметить, что не все утверждения здесь являются полностью вымышленными. Есть научные доказательства того, что масло мяты способно помочь в проблемах спазм желудка, судорог и вздутия живота, как говорят распространители продукта. Гастроэнтеролог Илона Вилкойте объясняет: "Масло мяты в капсулах - это как терапевтический метод при синдроме раздраженного кишечника. Это то, что мы, доктора, рекомендуем нашим пациентам как лекарство легкого уровня".
А вот избавиться от зубной боли, как утверждается в другом посте, масло не поможет. Такой лечебный эффект опровергает стоматолог Зане Берзиня. Эйгенол, упомянутый в описании к фотографии, действительно используется в стоматологии, например, в составе пломб, но он не лечит. "Таким способом определенно невозможно вылечить воспаленный зуб", - говорит доктор.
Не без скандалов
Сказанное латвийскими специалистами совпадает с тем, что удалось выяснить за рубежом. Летом прошлого года The New York Times писал о растущей тенденции заставлять детей дышать или мазаться эфирными маслами, эффект которых научно не доказан. Исследования показали, что масло лаванды может оказывать успокаивающее действие, масло чайного дерева можно использовать для борьбы с сыпью, вшами и бородавками, а масло перечной мяты - для лечения раздражений кишечника и болей в животе.
Тем не менее, нет данных, подтверждающих способность масел лечить кашель, лихорадку, аллергию, разрушение зубов и поведенческие расстройства.
Кроме того, в США было несколько скандалов с участием этой компании. Ее создателя, Дональда Янга, однажды судили за несертифицированную врачебную деятельность, а в 2014 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило YL о нелегальном маркетинге – свою продукцию они рекламировали, как средство от Эбола, болезни Паркинсона, аутизма, диабета, рака, бессонницы, болезни сердца. В прошлом году, компания была привлечена к ответственности за реализацию бизнеса финансовой пирамиды, которая нанесла убытки тем, кто был вовлечен.
В Латвии — тишина
Между тем, ни один из органов власти Латвии не обратил внимания на то, соответствует ли информация о влиянии масел, распространяемых инстаграмерами, справедливой коммерческой практике. По мнению защитников прав потребителей, Инспекция здравоохранения должна обратить внимание, поскольку закон запрещает приписывать лекарственные свойства продуктам, товарам и услугам. "По мнению инспекции, эта информация вводит в заблуждение и может оказать существенное негативное влияние на экономическое поведение потребителя", - говорит представительница Инспекции здравоохранения Дайна Кромане.
Центр защиты прав потребителей утверждает, что ложные заявления относятся к Закону о недобросовестной коммерческой практике, за что налагаются штрафы, но он не работает без заявления.
В свою очередь руки Службы государственных доходов не доходят до регулирования деятельности инфлюенсеров. "Мы не можем предоставить статистические данные о количестве зарегистрированных инфлюенсеров, так как в классификации NACE 2 red нет такой экономической деятельности, поэтому при регистрации, вероятнее всего, они указывают другую деятельность".
То, что эфирные масла YL не лечат, не отрицает и их распространительница Катрина Маме, которая была единственной, кто откликнулся на призыв Re:Check к разъяснениям. "К сожалению, многие распространители эфирных масел не следуют правилам компании о том, что мы при коммуникации с клиентом не имеем право указывать, что эфирные масла лечат болезни или могут заменить лекарства", - говорит она. "YL - это отдельная команда, которая следит за тем, что говорится в социальных сетях. В случае несоблюдения правил, распространителю могут сделать выговор с предупреждением. Если после этого ничего не меняется, YL имеет право исключить этого распространителя из компании", - объясняет Катрина.
Популярность эфирных масел, психиатр Безбородов объясняет вечным желанием человечества найти волшебное решение всех бед. "Никто не отменял эффект плацебо. Проблема в том, что он не устойчив. Эффект когда-нибудь закончится, потому что является чистой психологией".