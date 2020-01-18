Сб, 18.01.2020
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Из-за неблагоприятных погодных условий прекращены работы по снятию с мели баржи Trias

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Из-за неблагоприятных погодных условий прекращены работы по снятию с мели баржи Trias недалеко от Вентспилса, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям Морских сил (ВМС) Лива Вейта.

В случае благоприятной погоды работы могут продолжиться в воскресенье, 19 января, но это маловероятно, поскольку прогноз погоды неблагоприятен для спасательных работ всю следующую неделю. 

Как сообщалось, недалеко от Вентспилса с 30 декабря прошлого года на мели стоит перевозившая уголь баржа Trias, которая следовала из Польши в Финляндию.

О спасательных работах заключен договор с финской компанией Alfons Hakans.

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