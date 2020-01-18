Из-за неблагоприятных погодных условий прекращены работы по снятию с мели баржи Trias недалеко от Вентспилса, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям Морских сил (ВМС) Лива Вейта.
В случае благоприятной погоды работы могут продолжиться в воскресенье, 19 января, но это маловероятно, поскольку прогноз погоды неблагоприятен для спасательных работ всю следующую неделю.
Как сообщалось, недалеко от Вентспилса с 30 декабря прошлого года на мели стоит перевозившая уголь баржа Trias, которая следовала из Польши в Финляндию.
О спасательных работах заключен договор с финской компанией Alfons Hakans.