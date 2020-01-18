Сб, 18.01.2020
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В Китае выпущена лимитированная серия напитков с подписью латвийского бармена

Андрис Рейзенбергс и Кристап Порзиньгис

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Китайский производитель алкоголя Jiangxiaobai выпустил лимитированную серию бутылок Байцзю, которые будут посвящены победителю Всемирного чемпионата по приготовлению коктейлей, бармену Андрису Рейзенбергсу.

Ķīnas alkohola ražotājs "Jiangxiaobai" izlaidis limitētu Baidžu (Baiju) pudeļu sēriju, kas veltīta Pasaules kokteiļu čempionāta uzvarētājam, latviešu bārmenim Andrim Reizenbergam.

В общей сложности выпустили 3000 бутылок с подписью Рейзенберга. Они доступны только на азиатском рынке, рассказал LETA Рейзенберг.

Бармен также планирует представить в Латвии коктейли, благодаря которым победил в прошлом году на чемпионате. 

Рейзнебергс взял золото на Всемирном чемпионате по приготовлению коктейлей, который прошёл в 2019 году в китайском городе Чэнду.

Всемирный чемпионат по приготовлению коктейлей каждый год организует международная ассоциация барменов, которая была создана в 1951 году. Первые подобные соревнования прошли в 1955 году. 

В 2018 году победителем чемпионата стала Карина Тамма из Эстонии.

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