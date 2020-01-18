В Китае выпущена лимитированная серия напитков с подписью латвийского бармена

В общей сложности выпустили 3000 бутылок с подписью Рейзенберга. Они доступны только на азиатском рынке, рассказал LETA Рейзенберг.

Бармен также планирует представить в Латвии коктейли, благодаря которым победил в прошлом году на чемпионате.

Рейзнебергс взял золото на Всемирном чемпионате по приготовлению коктейлей, который прошёл в 2019 году в китайском городе Чэнду.

Всемирный чемпионат по приготовлению коктейлей каждый год организует международная ассоциация барменов, которая была создана в 1951 году. Первые подобные соревнования прошли в 1955 году.

В 2018 году победителем чемпионата стала Карина Тамма из Эстонии.