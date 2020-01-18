Boeing обнаружила новую проблему в программном обеспечении лайнера 737 MAX

Проблема была обнаружена во время технической проверки в штате Айова перед окончанием разработки обновленного программного обеспечения для этих самолётов. Обнаружилось, что у 737 MAX некорректно работает система, которая выявляет работоспособность некоторых системных мониторов.

Reuters отмечает, что данные недочеты могут привести к тому, что полеты на 737 MAX возобновят не скоро. В Boeing утверждают, что занимаются устранением этой ошибки. В компании надеются, что решение будет получено в скорейшем времени. ABC News со ссылкой на источники сообщает, что компания планирует полную перепись ПО 737 MAX.

О проблемах Boeing 737 MAX:

О первом недочете данного типа самолётов стало известно после двух крушений. В октябре 2018 года 737 MAX обрушился в Индонезии (погибли 189 человек). Второе крушение было в марте 2019-го в Эфиопии (погибли 157 человек). При расследовании было обнаружено, что причиной авиакатастроф послужило новое ПО, работе с которым пилотов не обучали. Это система, которая корректирует положение воздушного судна: она автоматически опускает нос самолёта, если считает, что он теряет скорость. Из-за сбоя датчиков система начинала работать, когда этого не нужно было, а командиры не знали, как ее выключить.