ЧП в Ирландии: 17-летнего подростка жестоко убили и расчленили

Подросток из Ирландии был зверски убит и расчленен: голову подростка оставили в автомобиле, который затем подожгли. Об этом сообщает "360".
Как пишет издание, Кину Мулли-Вудсу было всего 17 лет. На днях отрубленную голову подростка обнаружили в сгоревшей машине Volvo в в Дублине.
Живым парня видели в прошлое воскресенье. На следующий день в районе Кулок была найдена спортивная сумка, в которой были конечности школьника. В сумке отсутствовала голова парня — позднее её обнаружили в сгоревшем автомобиле.
Согласно предварительной информации полиции - молодой человек перешел дорогу очень влиятельным людям - подросток стал жертвой наркодилеров, базирующихся на севере ирландской столицы. Так рассуждать в полиции начали, когда обнаружили пальцы Мулли-Вудса - эти конечности были выброшены отдельно от остальных. Полиция предполагает, что так вероятные виновники убийства пытались скрыть следы собственной ДНК под ногтями школьника, который явно боролся за жизнь, пишет издание.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и ищет преступников.