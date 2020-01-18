ЧП в Ирландии: 17-летнего подростка жестоко убили и расчленили

Как пишет издание, Кину Мулли-Вудсу было всего 17 лет. На днях отрубленную голову подростка обнаружили в сгоревшей машине Volvo в в Дублине.

Живым парня видели в прошлое воскресенье. На следующий день в районе Кулок была найдена спортивная сумка, в которой были конечности школьника. В сумке отсутствовала голова парня — позднее её обнаружили в сгоревшем автомобиле.

Согласно предварительной информации полиции - молодой человек перешел дорогу очень влиятельным людям - подросток стал жертвой наркодилеров, базирующихся на севере ирландской столицы. Так рассуждать в полиции начали, когда обнаружили пальцы Мулли-Вудса - эти конечности были выброшены отдельно от остальных. Полиция предполагает, что так вероятные виновники убийства пытались скрыть следы собственной ДНК под ногтями школьника, который явно боролся за жизнь, пишет издание.