Сб, 18.01.2020
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Почти всю следующую неделю Левитс проведет в Давосе

Президент Эгил Левитс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс на следующей неделе в Давосе примет участие во Всемирном экономическом форуме, сообщили в канцелярии президента. 

20 января Левитс с супругой Андрой Левите посетит  Европейскую организацию по ядерным исследованиям (СERN) в Женеве. 

Со вторника по пятницу президент будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где встретится с лидерами мнений и обсудит с ними вопросы, важные для устойчивого развития ЕС и всего мира. 

Левитс примет участие в дискуссиях о демократии в цифровую эпоху и главных геополитических вызовах, о "зеленой" энергии и искусственном интеллекте. 

22 января президент Латвии будет одним из главных докладчиков в дискуссии об экономической динамике Центральной и Восточной Европы. 

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