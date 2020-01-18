Почти всю следующую неделю Левитс проведет в Давосе

Президент Латвии Эгил Левитс на следующей неделе в Давосе примет участие во Всемирном экономическом форуме, сообщили в канцелярии президента.
20 января Левитс с супругой Андрой Левите посетит Европейскую организацию по ядерным исследованиям (СERN) в Женеве.
Со вторника по пятницу президент будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где встретится с лидерами мнений и обсудит с ними вопросы, важные для устойчивого развития ЕС и всего мира.
Левитс примет участие в дискуссиях о демократии в цифровую эпоху и главных геополитических вызовах, о "зеленой" энергии и искусственном интеллекте.
22 января президент Латвии будет одним из главных докладчиков в дискуссии об экономической динамике Центральной и Восточной Европы.