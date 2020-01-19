Вс, 19.01.2020
Я - латышский националист, совсем открытый... Это значит, что я принадлежу к народу, на языке которого сейчас в мире говорят только 1,5 миллиона людей. Алвис Херманис, режиссёр

Правительству Кариньша исполняется год. Рейтинг продолжает падать

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В четверг, 23 января, исполняется год с начала работы правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Начало - самое долго формируемое правительство

Правительство Кариньша является сороковым в истории Латвии, и за время восстановления независимости это самое долго формируемое правительство, так как парламентским партиям потребовалось три с половиной месяца, чтобы договориться о составе Кабинета министров. 

После состоявших в октябре 2018 года выборов в Сейм президент первоначально доверил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу. Он предложил создать правительство из пяти партий - НКП, "Для развития/За!", KPV LV, национального объединения Visu Latvijai-TB/LNNK, "Нового Единства". Однако затем несколько партий вышли из процесса переговоров, и президент отозвал номинацию.

Второй раз президент выдвинул кандидатом в премьер-министры Алдиса Гобземса (KPV LV), но и его попытка оказалась неудачной.

Состав правительства Кариньша

В правительстве Кариньша работают:

  • министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"),
  • министр юстиции Янис Борданс (НКП),
  • министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"),
  • министр экономики Ральф Немиро (KPV LV),
  • министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"),
  • министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV),
  • министр образования и науки Илга Шуплинска (НКП),
  • министр культуры Наурис Пунтулис (Visu Latvijai-TB/LNNK),
  • министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV),
  • министр сообщения Талис Линкайтс (НКП),
  • министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"),
  • министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!"),
  • министр земледелия Каспар Герхардс (Visu Latvijai-TB/LNNK). 

Приоритеты правительства Кариньша

Приоритетами правительства Кариньша являются упорядочение финансовой системы, укрепление государственной безопасности, укрепление законности, реализация административно-территориальной реформы, повышение качества и доступности системы здравоохранения, улучшение демографической ситуации. 

Оценка населением работы правительства Кариньша 

Оценка населением работы правительства Кришьяниса Кариньша продолжает ухудшаться, свидетельствуют данные опроса SKDS. 

В декабре большинство опрошенных заявили, что в целом недовольны работой правительства, и количество недовольных в течение месяца выросло на три процентных пункта.

Индекс оценки работы правительства, отражающий разницу положительных и отрицательных оценок, в декабре составил минус 36 пунктов.

В первые месяцы работы правительства Кариньша индекс его оценки достигал минус 25 пунктов, что было самой высокой оценкой за 12 лет.

Начиная с августа рейтинг начал падать. Исторически хуже всего жители оценивали правительство Ивара Годманиса в 2009 году - на минус 77 пунктов.   

Читать также

Актуально

НАВЕРХ