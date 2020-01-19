Правительству Кариньша исполняется год. Рейтинг продолжает падать

Начало - самое долго формируемое правительство

Правительство Кариньша является сороковым в истории Латвии, и за время восстановления независимости это самое долго формируемое правительство, так как парламентским партиям потребовалось три с половиной месяца, чтобы договориться о составе Кабинета министров.

После состоявших в октябре 2018 года выборов в Сейм президент первоначально доверил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу. Он предложил создать правительство из пяти партий - НКП, "Для развития/За!", KPV LV, национального объединения Visu Latvijai-TB/LNNK, "Нового Единства". Однако затем несколько партий вышли из процесса переговоров, и президент отозвал номинацию.

Второй раз президент выдвинул кандидатом в премьер-министры Алдиса Гобземса (KPV LV), но и его попытка оказалась неудачной.

Состав правительства Кариньша

В правительстве Кариньша работают:

министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"),

министр юстиции Янис Борданс (НКП),

министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"),

министр экономики Ральф Немиро (KPV LV),

министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"),

министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV),

министр образования и науки Илга Шуплинска (НКП),

министр культуры Наурис Пунтулис (Visu Latvijai-TB/LNNK),

министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV),

министр сообщения Талис Линкайтс (НКП),

министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"),

министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!"),

министр земледелия Каспар Герхардс (Visu Latvijai-TB/LNNK).

Приоритеты правительства Кариньша

Приоритетами правительства Кариньша являются упорядочение финансовой системы, укрепление государственной безопасности, укрепление законности, реализация административно-территориальной реформы, повышение качества и доступности системы здравоохранения, улучшение демографической ситуации.

Оценка населением работы правительства Кариньша

Оценка населением работы правительства Кришьяниса Кариньша продолжает ухудшаться, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В декабре большинство опрошенных заявили, что в целом недовольны работой правительства, и количество недовольных в течение месяца выросло на три процентных пункта.

Индекс оценки работы правительства, отражающий разницу положительных и отрицательных оценок, в декабре составил минус 36 пунктов.

В первые месяцы работы правительства Кариньша индекс его оценки достигал минус 25 пунктов, что было самой высокой оценкой за 12 лет.