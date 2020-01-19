Правительству Кариньша исполняется год. Рейтинг продолжает падать

В четверг, 23 января, исполняется год с начала работы правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").
Начало - самое долго формируемое правительство
Правительство Кариньша является сороковым в истории Латвии, и за время восстановления независимости это самое долго формируемое правительство, так как парламентским партиям потребовалось три с половиной месяца, чтобы договориться о составе Кабинета министров.
После состоявших в октябре 2018 года выборов в Сейм президент первоначально доверил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу. Он предложил создать правительство из пяти партий - НКП, "Для развития/За!", KPV LV, национального объединения Visu Latvijai-TB/LNNK, "Нового Единства". Однако затем несколько партий вышли из процесса переговоров, и президент отозвал номинацию.
Второй раз президент выдвинул кандидатом в премьер-министры Алдиса Гобземса (KPV LV), но и его попытка оказалась неудачной.
Состав правительства Кариньша
В правительстве Кариньша работают:
- министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"),
- министр юстиции Янис Борданс (НКП),
- министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"),
- министр экономики Ральф Немиро (KPV LV),
- министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"),
- министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV),
- министр образования и науки Илга Шуплинска (НКП),
- министр культуры Наурис Пунтулис (Visu Latvijai-TB/LNNK),
- министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV),
- министр сообщения Талис Линкайтс (НКП),
- министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"),
- министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!"),
- министр земледелия Каспар Герхардс (Visu Latvijai-TB/LNNK).
Приоритеты правительства Кариньша
Приоритетами правительства Кариньша являются упорядочение финансовой системы, укрепление государственной безопасности, укрепление законности, реализация административно-территориальной реформы, повышение качества и доступности системы здравоохранения, улучшение демографической ситуации.
Оценка населением работы правительства Кариньша
Оценка населением работы правительства Кришьяниса Кариньша продолжает ухудшаться, свидетельствуют данные опроса SKDS.
В декабре большинство опрошенных заявили, что в целом недовольны работой правительства, и количество недовольных в течение месяца выросло на три процентных пункта.
Индекс оценки работы правительства, отражающий разницу положительных и отрицательных оценок, в декабре составил минус 36 пунктов.
В первые месяцы работы правительства Кариньша индекс его оценки достигал минус 25 пунктов, что было самой высокой оценкой за 12 лет.
Начиная с августа рейтинг начал падать. Исторически хуже всего жители оценивали правительство Ивара Годманиса в 2009 году - на минус 77 пунктов.