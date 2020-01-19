Вс, 19.01.2020
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Вандалы разнесли место для отдыха Nīcgales akmens. Снова

ФОТО: LVM

Спустя всего несколько месяцев после предыдущего нападения вандалов, место для отдыха Nīcgales akmens, которое обслуживает АО Latvijas valsts meži (LVM), снова разрушено, сообщается на страничке LVM.

В LVM сообщили, что вандалы демонтировали деревянный стол в беседке, убрав некоторые из бревен, часть из которых остались брошенными в беседке.

О повреждениях уже проинформирована полиция, которая начала процесс поиска преступников, чтобы привлечь их к ответственности.

Представитель LVM Эдгар Лейкусс сообщил, что на этой неделе планируется закончить работы по восстановлению, а также на месте для отдыха Nīcgales akmens теперь установлена видеокамера и предупреждение. 

LVM призывает жителей быть ответственными и не разрушать установленную инфраструктуру в лесу, а также, если вы видите нарушения, информировать полицию и сотрудников LVM.

Напомним, в конце 2018 года вандалы в этом месте для отдыха сожгли и сломали деревянный восьмиугольный навес, скамейки и другие деревянные элементы инфраструктуры. Восстановление места отдыха было завершено в октябре 2019 года.

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