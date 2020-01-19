Вандалы разнесли место для отдыха Nīcgales akmens. Снова

В LVM сообщили, что вандалы демонтировали деревянный стол в беседке, убрав некоторые из бревен, часть из которых остались брошенными в беседке.

О повреждениях уже проинформирована полиция, которая начала процесс поиска преступников, чтобы привлечь их к ответственности.

Представитель LVM Эдгар Лейкусс сообщил, что на этой неделе планируется закончить работы по восстановлению, а также на месте для отдыха Nīcgales akmens теперь установлена видеокамера и предупреждение.

LVM призывает жителей быть ответственными и не разрушать установленную инфраструктуру в лесу, а также, если вы видите нарушения, информировать полицию и сотрудников LVM.