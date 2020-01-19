Вандалы разнесли место для отдыха Nīcgales akmens. Снова

Спустя всего несколько месяцев после предыдущего нападения вандалов, место для отдыха Nīcgales akmens, которое обслуживает АО Latvijas valsts meži (LVM), снова разрушено, сообщается на страничке LVM.
В LVM сообщили, что вандалы демонтировали деревянный стол в беседке, убрав некоторые из бревен, часть из которых остались брошенными в беседке.
О повреждениях уже проинформирована полиция, которая начала процесс поиска преступников, чтобы привлечь их к ответственности.
Представитель LVM Эдгар Лейкусс сообщил, что на этой неделе планируется закончить работы по восстановлению, а также на месте для отдыха Nīcgales akmens теперь установлена видеокамера и предупреждение.
LVM призывает жителей быть ответственными и не разрушать установленную инфраструктуру в лесу, а также, если вы видите нарушения, информировать полицию и сотрудников LVM.
Напомним, в конце 2018 года вандалы в этом месте для отдыха сожгли и сломали деревянный восьмиугольный навес, скамейки и другие деревянные элементы инфраструктуры. Восстановление места отдыха было завершено в октябре 2019 года.