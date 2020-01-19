В новом законе о самоуправлениях столица получит особый статус

VARAM пока не комментирует, что именно предусмотрено для Риги.

Сейчас дискуссии о новом законе ведутся в рабочей группе внутри министерства. Когда они закончатся, правительству будет представлен доклад.

Обсуждение законопроекта пройдет после того, как он будет выдвинут на рассмотрение на совещании госсекретарей, а затем в правительстве и Сейме.

Рижская дума ранее просила парламент рассмотреть возможность специальной роли для столицы в законе об административных территориях и населенных пунктах.

По мнению думы, столичное самоуправление выполняет ряд дополнительных функций, для которых не обеспечено необходимое финансирование.