Вс, 19.01.2020
Я - латышский националист, совсем открытый... Это значит, что я принадлежу к народу, на языке которого сейчас в мире говорят только 1,5 миллиона людей. Алвис Херманис, режиссёр

В новом законе о самоуправлениях столица получит особый статус

Панорама Риги

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) разрабатывает проект нового закона о самоуправлениях, в котором будет отдельный раздел о столице. 

VARAM пока не комментирует, что именно предусмотрено для Риги.

Сейчас дискуссии о новом законе ведутся в рабочей группе внутри министерства. Когда они закончатся, правительству будет представлен доклад.

Обсуждение законопроекта пройдет после того, как он будет выдвинут на рассмотрение на совещании госсекретарей, а затем в правительстве и Сейме.

Рижская дума ранее просила парламент рассмотреть возможность специальной роли для столицы в законе об административных территориях и населенных пунктах. 

По мнению думы, столичное самоуправление выполняет ряд дополнительных функций, для которых не обеспечено необходимое финансирование.

В Риге работают и пользуются услугами значительно больше людей, чем декларировали место жительства в столице, что создает нагрузку для инфраструктуры, и из налоговых поступлений она не покрывается.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ