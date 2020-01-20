Нацобъединение выступает за предвыборную агитацию только на госязыке

По мнению Нацобъединения, таким образом будет реализовано то, что указано в первом предложении 4-я статья Сатверсме: " государственный язык в Латвийской республике - латышский".

Идея национального объединения выходит и из преамбулы к Конституции, где указано, что в стране государственным языком должен быть только латышский. Поправки к закону, по мнению Нацобъединения, расширят сферу использования госязыка перед выборами в Сейм, парламент, Европарламент, перед референдумами и проч. Поправки могли бы относиться к размещению политагитации на общественном телевидении и радио, коммерческом радио и ТВ, журналах, газетах, порталах регионального и национального значения, а также в помещениях и общественных местах, вне зависимости от принадлежности имущества. В контексте с предложенными поправки, Нацобъединение указывает о необходимости предусмотреть ответственность за нарушение этих правил.

Председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс в распространненом сообщении для СМИ указал, что это предложение - вопрос о самоуважении нашего народа.