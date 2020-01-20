Нацобъединение выступает за предвыборную агитацию только на госязыке

Парламентская фракция Национальное объединения Tēvzemei un Brīvībai/LNNK призовет рассмотреть вопрос о поправках к закону О предвыборной агитации. Фракция считает, что предвыборная агитация в стране должна быть только на латышском языке.
По мнению Нацобъединения, таким образом будет реализовано то, что указано в первом предложении 4-я статья Сатверсме: " государственный язык в Латвийской республике - латышский".
Идея национального объединения выходит и из преамбулы к Конституции, где указано, что в стране государственным языком должен быть только латышский. Поправки к закону, по мнению Нацобъединения, расширят сферу использования госязыка перед выборами в Сейм, парламент, Европарламент, перед референдумами и проч. Поправки могли бы относиться к размещению политагитации на общественном телевидении и радио, коммерческом радио и ТВ, журналах, газетах, порталах регионального и национального значения, а также в помещениях и общественных местах, вне зависимости от принадлежности имущества. В контексте с предложенными поправки, Нацобъединение указывает о необходимости предусмотреть ответственность за нарушение этих правил.
Председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс в распространненом сообщении для СМИ указал, что это предложение - вопрос о самоуважении нашего народа.
"Недопустимо, что спустя 30 лет после восстановления независимости, во многих сферах продолжается начатая в СССР политика двуязычия. На референдуме 2012 года жители Латвии выразили свою волю и заверили, что в Латвии есть только один государственный язык - латышский. После этого сделаны важные шаги для закрепления воли народа в сфере образования и других. Новое предложение Нацобъединения, это еще один шаг, чтобы закрепить основы нашего государства. Нужно отметить, что касательно предвыборной агитации, речь идет о тех латвийцах, которые имеют право голоса на выборах, которые, как минимум, теоретически, не должны иметь проблем, чтобы понять информацию на латышском языке"