"Врача надо за волосы оттаскать", нападения и обман. Истории работников "скорой"

К счастью, все больше людей понимают, насколько сложна и важна работа сотрудников службы неотложной медицинской помощи, и потому не скупятся на публичные благодарности.

Другие прислушиваются к призыву взвесить обстоятельства и оценить, действительно ли им необходим визит "скорой" -

в случае, если бригада поедет на вызов к больному с простудой и температурой 38, медики могут не успеть к человеку с остановкой сердца или на место тяжелого ДТП.

Призывы уважать труд фельдшеров неотложной помощи время от времени появляются в информационном пространстве как Латвии, так и других стран. Однако их никогда не может быть мало. Мы предлагаем вашему вниманию подборку историй о том, с чем сталкиваются работники "скорой".