Ср, 22.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

"Врача надо за волосы оттаскать", нападения и обман. Истории работников "скорой"

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"Доктора надо было за волосы оттаскать". В чём обвиняют сотрудников "скорой"?

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

"Вызов: ребёнок, девять месяцев, упал с дивана, не дышит. Летим по городу, чуть не перевернулись, забегаем на четвертый этаж, обвешанные оборудованием... А ребенок спит! Просто папа решил так сказать, чтоб мы быстрее приехали". Такие и подобные истории, пожалуй, знакомы любому работнику скорой помощи. 

К счастью, все больше людей понимают, насколько сложна и важна работа сотрудников службы неотложной медицинской помощи, и потому не скупятся на публичные благодарности. 

Другие прислушиваются к призыву взвесить обстоятельства и оценить, действительно ли им необходим визит "скорой" -

в случае, если бригада поедет на вызов к больному с простудой и температурой 38, медики могут не успеть к человеку с остановкой сердца или на место тяжелого ДТП. 

Призывы уважать труд фельдшеров неотложной помощи время от времени появляются в информационном пространстве как Латвии, так и других стран. Однако их никогда не может быть мало. Мы предлагаем вашему вниманию подборку историй о том, с чем сталкиваются работники "скорой". 

Кстати, хочется напомнить, что в выходные медицинскую консультацию можно получить по телефону профессиональных медицинских консультаций, а помощь - у дежурного семейного врача, в пунктах оказания срочной медицинской помощи и приемных отделениях больниц - подробнее об этом в последней вкладке статьи. 

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"Доктора надо было за волосы оттаскать". В чём обвиняют сотрудников "скорой"?

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