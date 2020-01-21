"Врача надо за волосы оттаскать", нападения и обман. Истории работников "скорой"

"Вызов: ребёнок, девять месяцев, упал с дивана, не дышит. Летим по городу, чуть не перевернулись, забегаем на четвертый этаж, обвешанные оборудованием... А ребенок спит! Просто папа решил так сказать, чтоб мы быстрее приехали". Такие и подобные истории, пожалуй, знакомы любому работнику скорой помощи.
К счастью, все больше людей понимают, насколько сложна и важна работа сотрудников службы неотложной медицинской помощи, и потому не скупятся на публичные благодарности.
Другие прислушиваются к призыву взвесить обстоятельства и оценить, действительно ли им необходим визит "скорой" -
в случае, если бригада поедет на вызов к больному с простудой и температурой 38, медики могут не успеть к человеку с остановкой сердца или на место тяжелого ДТП.
Призывы уважать труд фельдшеров неотложной помощи время от времени появляются в информационном пространстве как Латвии, так и других стран. Однако их никогда не может быть мало. Мы предлагаем вашему вниманию подборку историй о том, с чем сталкиваются работники "скорой".
Кстати, хочется напомнить, что в выходные медицинскую консультацию можно получить по телефону профессиональных медицинских консультаций, а помощь - у дежурного семейного врача, в пунктах оказания срочной медицинской помощи и приемных отделениях больниц - подробнее об этом в последней вкладке статьи.