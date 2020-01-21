Семь свадебных платьев и бриллиантовая корона: Анастасия Волочкова выходит замуж

По словам артистки, свадьба, скорее всего, состоится 20 октября 2020 года, сообщает "Комсомольская правда".

"У меня будет семь свадебных платьев", - заинтриговала балерина присутствовавших на торжестве в ее честь гостей.

Светская львица Алена Кравец подарила в этот вечер имениннице роскошную диадему, на что Волочкова заметила: "На свадьбе, возможно, на мне будет уже бриллиантовая корона".

"А пока спешу домой к любимому. Он уже и праздничный ужин приготовил, ждет, волнуется. Возлюбленный сегодня подарил мне 305 роз. Конечно же, это были мои любимые белые розы.

Мне повезло: рядом со мной красавец-бизнесмен. Он чуть моложе меня. И главное: у него нет детей, нет бывших жён. Он только мой!".

Напомним, и для Анастасии, и для ее возлюбленного это будет первый брак. Ранее они официально не состояли с кем-либо в супружеских отношениях.

У Волочковой, правда, был гражданский брак с отцом ее 14-летней дочери Ариадны - бизнесменом Игорем Вдовиным.