Семь свадебных платьев и бриллиантовая корона: Анастасия Волочкова выходит замуж

В свой 44-й день рождения эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова объявила о предстоящем замужестве. Она пригласила журналистов и друзей в караоке Single, где призналась, что согласилась стать женой своего возлюбленного, которого уже больше года тщательно скрывает от прессы.
По словам артистки, свадьба, скорее всего, состоится 20 октября 2020 года, сообщает "Комсомольская правда".
"У меня будет семь свадебных платьев", - заинтриговала балерина присутствовавших на торжестве в ее честь гостей.
Светская львица Алена Кравец подарила в этот вечер имениннице роскошную диадему, на что Волочкова заметила: "На свадьбе, возможно, на мне будет уже бриллиантовая корона".
"А пока спешу домой к любимому. Он уже и праздничный ужин приготовил, ждет, волнуется. Возлюбленный сегодня подарил мне 305 роз. Конечно же, это были мои любимые белые розы.
Мне повезло: рядом со мной красавец-бизнесмен. Он чуть моложе меня. И главное: у него нет детей, нет бывших жён. Он только мой!".
Напомним, и для Анастасии, и для ее возлюбленного это будет первый брак. Ранее они официально не состояли с кем-либо в супружеских отношениях.
У Волочковой, правда, был гражданский брак с отцом ее 14-летней дочери Ариадны - бизнесменом Игорем Вдовиным.
"Была свадьба, которую я оплачивала сама. А в загсе мы не были, - уточняет экс-прима Большого театра. - На сей раз у меня будет свадьба во дворце. С королевским размахом".