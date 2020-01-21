Оппозиция пока не планирует собирать подписи за отставку мэра Риги Бурова

По мнению руководителя фракции "Единства" Вилниса Кирсиса, сейчас любые перестановки в самоуправлении бессмысленны, потому что Сейм примерно через три недели может принять решение о роспуске думы.

По его словам, если "Согласие" соберет необходимые подписи, для оппозиции "не будет проблемой пойти и проголосовать", однако сейчас оппозиционные партии будут наблюдать за ситуацией со стороны.

Руководитель фракции Новой консервативной партии Янис Озолс заявил, что, если оппозиция сейчас начнет собирать подписи, Буров заседание о своей отставке мог бы созвать в начале февраля, однако уже в середине февраля в Сейме состоится голосование о роспуске думы.

"Возможно, "Согласие" самостоятельно соберет подписи, и тогда мы могли бы поддержать отставку [мэра], но особенно торопиться с этим сами сейчас не планируем. Конечно, если роспуск думы затянется, будем решать, что делать", - сказал Озолс.

Руководитель фракции Национального объединения Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Дайнис Лоцис в свою очередь заявил, что оппозиция "ждет правильного момента", потому что для нее сбор подписей не станет проблемой.

Как сообщалось, в январе политики "Согласия" и блока "Риге!" заявили, что, хотя и не собираются покидать коалицию, намерены добиваться смещения Бурова. Депутаты собрали необходимые подписи для созыва заседания по этому вопросу. В свою очередь ЧСР заявила, что не будет голосовать за отстранение Бурова, и предлагает снова сесть за стол переговоров.

В то же время на прошлой неделе силами оппозиции при поддержке части депутатов ЧСР своих должностей лишились вице-мэры Анна Владова ("Согласие") и Друвис Клейнс (блок "Риге!").