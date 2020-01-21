Принц Гарри прилетел к жене и сыну в Канаду

Момент прилета принца Гарри на остров Ванкувер запечатлела британская телекомпания SKY.

The Duke of Sussex was whisked away by a car waiting on the tarmac as he arrived on Vancouver Island, where he will start his new life with Meghan and son Archie.



Get the latest on this story: https://t.co/t1ecfiiH2O pic.twitter.com/mVmYJYtkRY — Sky News (@SkyNews) January 21, 2020

Еще до того, как младший внук Елизаветы II покинул Великобританию, ходили слухи, что он с женой и сыном может поселиться в местечке в южной части острова Ванкувер.

Именно там Гарри, Меган и Арчи провели свой шестинедельный отпуск в конце прошлого года.

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Напомним, на прошлой неделе Гарри и Меган достигли соглашения с королевой относительно отказа от титулов и государственного финансирования.

По договоренности, с весны этого года пара перестанет выполнять свои королевские обязанности, а также их больше не будут именовать "Их Королевские Высочества".

В свое время через это прошла принцесса Диана, когда она развелась с принцем Чарльзом в 1996 году.

Кроме того, герцогам Сассекским больше не будут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.

Сами же они планируют вернуть в казну 2,5 миллиона фунтов стерлингов налогоплательщиков, потраченных на ремонт Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Британии.

Королева Елизавета II, в свою очередь, отметила, что "особенно гордится тем, как быстро Меган стала частью семьи", и пожелала паре "счастливой и спокойной новой жизни".

В воскресенье, выступая в Лондоне на приеме в одной их своих благотворительных организаций Sentebale, принц Гарри признался, что