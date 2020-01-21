Вт, 21.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

Принц Гарри прилетел к жене и сыну в Канаду
Видео

ФОТО: AFP/SCANPIX

Принц Гарри прибыл в Канаду, где начнется новая глава в его семейной жизни. Как известно, герцоги Сассекские Гарри и Меган отказались от королевских привелегий и собираются теперь спокойно и непублично жить со своим сыном Арчи.

Момент прилета принца Гарри на остров Ванкувер запечатлела британская телекомпания SKY.

Еще до того, как младший внук Елизаветы II покинул Великобританию, ходили слухи, что он с женой и сыном может поселиться в местечке в южной части острова Ванкувер.

Именно там Гарри, Меган и Арчи провели свой шестинедельный отпуск в конце прошлого года.

Галерея: Место на полуострове Саанич, где принц Гарри и Меган провели отпуск

Напомним, на прошлой неделе Гарри и Меган достигли соглашения с королевой относительно отказа от титулов и государственного финансирования.

По договоренности, с весны этого года пара перестанет выполнять свои королевские обязанности, а также их больше не будут именовать "Их Королевские Высочества".

В свое время через это прошла принцесса Диана, когда она развелась с принцем Чарльзом в 1996 году.

Кроме того, герцогам Сассекским больше не будут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.

Сами же они планируют вернуть в казну 2,5 миллиона фунтов стерлингов налогоплательщиков, потраченных на ремонт Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Британии.

Королева Елизавета II, в свою очередь, отметила, что "особенно гордится тем, как быстро Меган стала частью семьи", и пожелала паре "счастливой и спокойной новой жизни".

В воскресенье, выступая в Лондоне на приеме в одной их своих благотворительных организаций Sentebale, принц Гарри признался, что

они с супругой надеялись продолжить служить королеве, но без государственного финансирования. "К сожалению, это было невозможно", - отметил он.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ