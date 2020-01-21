Он вот-вот выскользнет... Меган умеет обращаться с сыном?

Дело в том, что многих смутил момент, когда ребенок, помещенный в специальную детскую сумку-кенгуру, находится явно в небезопасном положении.

Пользователи Twitter принялись иронизировать, а кто и активно критиковать Меган за то, что она до сих пор не научилась правильно обращаться с ребенком. "Посмотрите, как она несет сына! Бедный малыш!", "Видно, что Арчи чувствует себя некомфортно. Может быть, охранники Меган могли бы ей помочь?", "Пожалуйста, научите ее пользоваться коляской, пока Арчи не упал на землю», "Может кто-нибудь рассказать ей, как правильно поместить ребенка в сумку? Кажется, что ему очень неудобно",

"Похоже, что малыш вот-вот выскользнет. Может быть, у нее не было времени обратить на это внимание, потому что она слишком волновалась за своих собак? Что происходит с современными мамами?",

"Как у родителя и владельца собаки у меня есть только два вопроса: не выпадет ли Арчи из сумки-кенгуру, и как Меган соберет собачьи кучки?" - пишут они.

Archie looks as if he's about to fall out! 😳>-- #Meghan beams while carrying Archie and walking dogs in Vancouver https://t.co/HWupwPsXcM via @MailOnline — Ms C Maxx 🇬🇧✡️ (@MsCatieMaxx) January 20, 2020