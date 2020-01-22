Валмиера: за угрозы взорвать автосервис и поджечь дом был задержан мужчина

Она рассказала, что вечером 13 января полиция получила вызов от лица, которое грозилось в ночь на 14 января взорвать помещения автосервиса, а также поджечь жилой дом в Валмиере. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Проверив помещение, информация о рисках безопасности не подтвердилась ни в одном из случаев.

Полиция оперативно выяснила и задержала подозреваемого мужчину 1970 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. К мужчине была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Васкане подчеркнула, что, получив информацию о возможных угрозах безопасности, полиция такие ситуации всегда воспринимает серьёзно и тщательно проверяет. Любому, кто хочет так пошутить, нужно понимать, что у этого могут быть очень серьёзные последствия и за это грозит уголовная ответственность.