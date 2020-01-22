Ср, 22.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Валмиера: за угрозы взорвать автосервис и поджечь дом был задержан мужчина

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Госполиция задержала мужчину, который грозился взорвать помещения автосервиса, а также поджечь жилой дом в Валмиере. Об этом сообщает представитель Госполиции Зане Васкане. 

Она рассказала, что вечером 13 января полиция получила вызов от лица, которое грозилось в ночь на 14 января взорвать помещения автосервиса, а также поджечь жилой дом в Валмиере. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Проверив помещение, информация о рисках безопасности не подтвердилась ни в одном из случаев. 

Полиция оперативно выяснила и задержала подозреваемого мужчину 1970 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. К мужчине была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 

Васкане подчеркнула, что, получив информацию о возможных угрозах безопасности, полиция такие ситуации всегда воспринимает серьёзно и тщательно проверяет. Любому, кто хочет так пошутить, нужно понимать, что у этого могут быть очень серьёзные последствия и за это грозит уголовная ответственность. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. За данное преступление может грозить лишение свободы сроком до года, принудительные работы или денежный штраф. 

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