Четыре семьи в Иркутске пытаются выжить в "ледяном доме"

Многоэтажный дом в Иркутске замёрз как изнутри, так и снаружи. Так уже с декабря, когда в доме прорвались водопроводные трубы.

Четыре семьи, которые там живут, пытаются выжить в катастрофических условиях, ожидая возможности переехать. Температура воздуха упала до -14 градусов, но ситуация не меняется.

Дом долгие годы служил общежитием для студентов Иркутского авиационного училища, пока почти десять назад школу не закрыли - с тех пор дом находится вне контроля учреждения, говорится в программе.

Министерство обороны подчеркивает, что здание передано самоуправлению Иркутска, в свою очередь там заявляют, что земля под домом всё ещё принадлежит министерству.

"Мы обращались к администрации Иркутска, много куда, писали даже в Москву, но они нам ответили, что это проблема города. Однако город, как видите, оставил нас в таком положении", - сказала жительница дома Гулбакор Кинзаева.

Жильцам дома посоветовали обратиться в суд, чтобы достичь переезда, однако это будет сложно, поскольку жильцы официально к нему не относятся.

"Мы попросили, чтобы нам обеспечили банковские счета, чтобы оплачивать счета за коммунальные услуги. Но нам везде отказали, поскольку сказали, что у нас нет документов, потому мы не может подписать договора. Потому в случае аварии или крушения мы сами чинили", - рассказала жительница дома Наталия Чуприна.