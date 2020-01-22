Ср, 22.01.2020
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Реформа самоуправлений. Законопроект оценен, процесс дискуссий не ясен

Протест против территориальной реформы. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) призывает комиссию Сейма по административно-территориальной реформе внести ясность в процесс дискуссий о реформе самоуправлений, сообщила агентству LETA представитель союза Лиене Ужуле.

Она напомнила, что комиссия завершила работу над законопроектом о реформе, и уже в пятницу, 24 января, депутаты начнут дискуссии с самоуправлениями.

Поэтому председатель Латвийский союз самоуправлений Гинтс Каминскис подчеркивает необходимость прояснения процесса будущих дискуссий и условий, которые должны приниматься во внимание самоуправлениями во время переговоров.

По словам Ужуле, более 100 муниципалитетов по просьбе Сейма в короткие сроки оценили законопроект об административно-территориальной реформе, его приложение с отмеченными границами территорий и заранее определенные критерии.

Самоуправления в ходе дискуссий готовы высказать депутатам свое мнение, видение и предложения, направленные на развитие страны в целом. Поэтому Каминскис попросил депутатов на заседании комиссии разъяснить, как в будущем будут проходить дискуссии с каждым муниципалитетом, каковы будут условия и как будут рассматриваться предложения, поданные в Сейм.

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