Реформа самоуправлений. Законопроект оценен, процесс дискуссий не ясен

Она напомнила, что комиссия завершила работу над законопроектом о реформе, и уже в пятницу, 24 января, депутаты начнут дискуссии с самоуправлениями.

Поэтому председатель Латвийский союз самоуправлений Гинтс Каминскис подчеркивает необходимость прояснения процесса будущих дискуссий и условий, которые должны приниматься во внимание самоуправлениями во время переговоров.

По словам Ужуле, более 100 муниципалитетов по просьбе Сейма в короткие сроки оценили законопроект об административно-территориальной реформе, его приложение с отмеченными границами территорий и заранее определенные критерии.