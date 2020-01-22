После пожаров и града на Австралию обрушилась новая напасть - ядовитые пауки

Пауки этого вида преимущественно обитают во влажных лесах на востоке Австралии. Их яд действует стремительно.

В среду, 22 января, расположенный в Новом Южном Уэльсе Австралийский парк рептилий сообщил, что эти пауки в последние дни стали более активными.

"Недавние дожди и последовавший за ними жаркие дни привели к тому, что вокруг начали ползать лейкопаутинныхе пауки", рассказал представитель парка Дэниел Рэмси.

"Их укусы - одни из самых опасных в мире. Мы должны относиться к этому очень серьезно", - добавил он.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Как ранее писал TVNET, осенью 2019 года на восточном побережье Австралии начались масштабные лесные пожары. В январе этого года огнем были охвачены большие участки на юго-востоке континента. Пожары унесли жизни по меньшей мере 30 человек, тысячи домов уничтожены, не менее миллиарда животных погибли.

После лесных пожаров Австралию накрыло песчаной бурей, а после этого выпал град размером с мячи для гольфа.

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Владелец компании по борьбе с вредителями ABC Pest Control Sydney Уоррен Бейли рассказал CNN, что лейкопаутинные пауки обычно активны летом, но в этом году произошла значительная задержка начала сезона пауков из-за сильной засухи.

"Их яд довольно токсичен и может быть смертельным", - подчеркнул он, добавив, что эти насекомые могут заползать в дома с земли или крыши.