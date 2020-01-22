"Согласие" против Бурова: при этом мэре партия не поддержит бюджет Риги на 2020 год

"Мы готовы обсудить и принять бюджет города, но не в таком виде и не с этим мэром", - сказал он.

По словам Толстого, Буров единолично внес изменения в бюджет, исключив из него самые важные пункты, при этом не отвечал на вопросы депутатов и не считался с их мнениями.

"Мы все еще не получили ясного ответа от председателя думы о средствах, потраченных на новогоднюю рекламу, в которой Буров рекламировал не город, а себя лично.

Неясен планируемый объем финансирования в этом году на строительство Большой эстрады в Межапарке, параллельно мэр вычеркнул из проекта бюджета ряд пунктов, принципиально важных для рижан", - заявил Толстой.

Бывшая вице-мэр Риги Анна Владова ("Согласие") сказала, что Буров предложил принять бюджет без финансирования на дополнительные уроки в школах, что для "Согласия" неприемлемо.

Такие уроки планировалось ввести при мэре Ниле Ушакове, чтобы облегчить школьникам переход на латышский язык обучения.

За десять лет в думе бывали споры и разногласия, но никогда не было, чтобы проект бюджета не был доступен для обсуждения всеми депутатам, заявили представители "Согласия".