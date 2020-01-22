"Согласие" против Бурова: при этом мэре партия не поддержит бюджет Риги на 2020 год

Партия "Согласие" не поддержит бюджет Рижской думы на 2020 год до тех пор, пока у власти находится мэр Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР), сообщил агентству LETA руководитель фракции "Согласия" в думе Максим Толстой.
"Мы готовы обсудить и принять бюджет города, но не в таком виде и не с этим мэром", - сказал он.
По словам Толстого, Буров единолично внес изменения в бюджет, исключив из него самые важные пункты, при этом не отвечал на вопросы депутатов и не считался с их мнениями.
"Мы все еще не получили ясного ответа от председателя думы о средствах, потраченных на новогоднюю рекламу, в которой Буров рекламировал не город, а себя лично.
Неясен планируемый объем финансирования в этом году на строительство Большой эстрады в Межапарке, параллельно мэр вычеркнул из проекта бюджета ряд пунктов, принципиально важных для рижан", - заявил Толстой.
Бывшая вице-мэр Риги Анна Владова ("Согласие") сказала, что Буров предложил принять бюджет без финансирования на дополнительные уроки в школах, что для "Согласия" неприемлемо.
Такие уроки планировалось ввести при мэре Ниле Ушакове, чтобы облегчить школьникам переход на латышский язык обучения.
За десять лет в думе бывали споры и разногласия, но никогда не было, чтобы проект бюджета не был доступен для обсуждения всеми депутатам, заявили представители "Согласия".
Как сообщалось, в январе депутаты "Согласия" и блока "Риге" заявили, что не планируют покидать коалицию, но настаивают на замене мэра Олега Бурова, с которым невозможно сработаться.