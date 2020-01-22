На Лиепайский пляж вымыло вещество, похожее на пальмовое масло

Она рассказала, что в среду утром в Лиепайском региональном управлении среды VVD была получена информация о том, что на Лиепайском пляже у бывшего дома культуры Kursa вымыто вещество желтого цвета.

Инспекторы Лиепайского регионального управления среды при проверке на указанной территории констатировали вымытое неизвестное вещество и взяли образцы.

По визуальной оценке образцов и после консультаций со специалистами есть обоснованные подозрения, что найденное на пляже вещество может быть пальмовым маслом – оно без запаха, желтоватого цвета, при комнатной температуре становится мягким и жирным.

Пальмовое масло не опасно для здоровья людей и окружающей среды. В VVD допускают, что, скорее всего, вещество попало в море с какого-нибудь грузового судна.

По словам Клявенице, при проверке VVD не обнаружили никакого загрязнения моря.

Информация о констатированном вымытом веществе передана Лиепайскому самоуправлению, ответственному за сбор вымытого вещества на своей территории, и самоуправление обязалось это сделать после того, как утихнет сильный ветер.