ЧП в Украине: из-за бытового конфликта подожгли латвийца

В ночь с 6 на 7 января гражданин Латвии Артур Кравцев вместе со своими родственниками был на дискотеке в дом культуры села Долгое Закарпатской области. Там у него возник конфликт с местным жителем, в результате которого он облил бензином Артура и поджег. Родные пострадавшего предоставили "Русскому вещанию" видео, где Артур сам описывает происходившее:

"Произошел конфликт с парнем. Он меня ударил, я ударил его в ответ. Потом я ушел отдыхать, а парень ушел на полтора часа. Потом я выхожу — этот парень подбегает, обливает меня бензином. Резко поджигает. Я вспыхнул, как спичка. Хорошо, что был снег. Маленький, но нормально. Я сразу упал в снег, начал все рвать на себе, кататься. Люди начали меня тушить. Потом приехала "скорая помощь". Меня положили в "скорую помощь". Этот дурачок взял бензин и "скорую помощь" хотел поджечь. Обливал ее. Бежать хотел, что-то сделать в общем", - рассказывает пострадавший.

Артур Кравцев получил ожоги 54% кожного покрова, был на грани смерти из-за болевого шока. Его спасла пересадка кожи. Только неделю назад его перевели из реанимации в общую палату. На прошлой неделе пострадавшего посетил почетный консул Латвии в Ужгороде, сообщается в программе.

"Наш почетный консул посетил больницу. Артур сейчас лежит в Ужгороде. Слава богу, что эти ожоги не летальны. Возбуждено дело по поводу этого факта. Возможный подозреваемый на сегодняшний день задержан. Проводятся следственные действия, чтобы установить, что случилось в реальности", — отметил программе Юрис Пойканс, посол Латвии в Украине.

На момент ЧП у гражданина Латвии не было медицинской страховки, поэтому все лечение ему нужно оплачивать самому. Брат Артура Дмитрий в разговоре с журналистами выразил опасения, что злоумышленник может уйти от ответственности, поскольку следствие действует вяло. Полиция опросила потерпевшего только один раз, сразу после преступления. Посольство Латвии предоставило родственникам список сертифицированных в Украине адвокатов.