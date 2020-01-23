Россия: в первом чтении одобрен проект поправок к Конституции

Как сообщает "Медуза", Вячеслав Володин, спикер Госдумы указал, что второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля.

Как сообщалось, среди предложенных президентом РФ поправок — утверждение премьер-министра и членов правительства Госдумой, а не президентом, а также запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих.