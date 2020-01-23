Чт, 23.01.2020
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Россия: в первом чтении одобрен проект поправок к Конституции

ФОТО: EPA/Scanpix

Государственная дума Российской Федерации в первом чтении одобрила проект поправок к Конституции, которые внес президент РФ Владимир Путин. 

Как сообщает "Медуза", Вячеслав Володин, спикер Госдумы указал, что второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля.

Как сообщалось, среди предложенных президентом РФ поправок — утверждение премьер-министра и членов правительства Госдумой, а не президентом, а также запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих.

Кроме того, Путин заявил, что может быть изменено положение Конституции о двух президентских сроках подряд.

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