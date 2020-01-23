СМИ: Меган Маркл устроила тайное свидание с Томом Крузом

Меган Маркл встретилась с коллегой по фабрике грез Томом Крузом, пишет Starhit.ru со ссылкой на западные СМИ.
Как пишет издание, инициатором стала сама жена принца Гарри. Том Круз в свою очередь не мог отказать ей в свидании, которое носило исключительно деловой характер. Согласно словам инсайдера, Маркл в беседе с Томом затронула тему возвращения в кино и перспективу получения удачных ролей. Актер пообещал экс-герцогине стать ее покровителем хотя бы на первое время.
Когда-то ради свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл ушла из профессии актрисы. Тогда фанаты говорили, что она точно вернётся к работе в кино.
И, похоже, Меган действительно будет снова блистать на больших экранах, пишет Starhit. Длительный перерыв в работе вряд ли отразится на доходах расчетливой Маркл. Ее гонорары с большой вероятностью взлетят до небес.
Напомним, Герцоги Сассекские Гарри и Меган отказались от королевских привилегий и планируют спокойно и непублично жить со своим сыном Арчи.