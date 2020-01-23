СМИ: Меган Маркл устроила тайное свидание с Томом Крузом

Как пишет издание, инициатором стала сама жена принца Гарри. Том Круз в свою очередь не мог отказать ей в свидании, которое носило исключительно деловой характер. Согласно словам инсайдера, Маркл в беседе с Томом затронула тему возвращения в кино и перспективу получения удачных ролей. Актер пообещал экс-герцогине стать ее покровителем хотя бы на первое время.