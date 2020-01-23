Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг поучить экономику, а потом уже давать советы

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе посоветовал шведской активистке окружающей среды Грете Тунберг сначала поучить экономику и только потом давать советы, сообщает AFP.
На вопрос о призыве 17-летней активистки немедленно прекратить инвестиции в ископаемое топливо, Мнучин ответил журналистам:
"После того, как она поучится экономике в колледже, она сможет вернуться и пояснить нам это".
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Тунберг и президент США Дональд Трамп представили диаметрально противоположный взгляд на мир.
Трамп в своей речи, которую слушала и Тунберг, назвал дурацкими предупреждения о климатическом кризисе и хвалил процветающую экономику США и ископаемые источники энергии.
Тунберг выступала с речью в Давосе и в прошлом году.