Чт, 23.01.2020
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Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг поучить экономику, а потом уже давать советы

Стивен Мнучин

ФОТО: Reuters/LETA

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе посоветовал шведской активистке окружающей среды Грете Тунберг сначала поучить экономику и только потом давать советы, сообщает AFP.

На вопрос о призыве 17-летней активистки немедленно прекратить инвестиции в ископаемое топливо, Мнучин ответил журналистам:

"После того, как она поучится экономике в колледже, она сможет вернуться и пояснить нам это".

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Тунберг и президент США Дональд Трамп представили диаметрально противоположный взгляд на мир.

Трамп в своей речи, которую слушала и Тунберг, назвал дурацкими предупреждения о климатическом кризисе и хвалил процветающую экономику США и ископаемые источники энергии.

Тунберг выступала с речью в Давосе и в прошлом году.

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