Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг поучить экономику, а потом уже давать советы

На вопрос о призыве 17-летней активистки немедленно прекратить инвестиции в ископаемое топливо, Мнучин ответил журналистам:

"После того, как она поучится экономике в колледже, она сможет вернуться и пояснить нам это".

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Тунберг и президент США Дональд Трамп представили диаметрально противоположный взгляд на мир.

Трамп в своей речи, которую слушала и Тунберг, назвал дурацкими предупреждения о климатическом кризисе и хвалил процветающую экономику США и ископаемые источники энергии.