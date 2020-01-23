Чт, 23.01.2020
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Смертельный коронавирус: Китай переходит на осадное положение, Новый год отменяется

ФОТО: EPA

Китайские власти пытаются сдержать распространение опасного вируса, уже унесшего жизни 18 человек. Два города в провинции Хубэй, ставшей эпицентром нового вируса, закрыты на въезд и выезд, еще в нескольких городах введены ограничения работы общественного транспорта.

Новым коронавирусом, поражающим дыхательные пути и способным передаваться от человека к человеку, заразились уже более 600 человек. Вирус уже проник на территорию США, Таиланда, Южной Кореи, Вьетнама и Саудовской Аравии.

В среду китайские власти приняли решение закрыть на карантин город Ухань в провинции Хубэй с населением 11 млн человек, где вирус впервые был выявлен. Были закрыты все ведущие в город дороги и заблокированы другие виды транспортного сообщения. В четверг аналогичное решение было принято по поводу другого города в провинции Хубэй - Хуангана, в котором проживают 7 млн человек. Отменены все поезда и самолеты, следующие в Хуанган, а также внутригородской транспорт. В Эчжоу закрыты вокзалы, в городах Сяньтао и Чиби ограничили общественный транспорт.

"Закрытие на карантин города с 11-миллионным населением - это что-то из ряда вон выходящее", - говорит представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа. В настоящий момент ВОЗ обсуждает, следует ли объявить международное чрезвычайное положение в связи с вспышкой нового вируса.

Эксперты, однако, выражают сомнения в эффективности карантина в современном мире, а писатель Дэвид Куаммен, написавший книгу о том, как инфекции, передающиеся от животных, могут привести к смертельной глобальной эпидемии, считает, что появление подобного коронавируса было предсказуемым.

Первая смерть за пределами Уханя

До последнего времени все 17 смертей были зафиксированы в Ухане - очаге распространения вируса. В четверг власти Китая сообщили о первом случае смерти за пределами города Ухань. 80-летний пациент скончался в больнице в среду вечером в северной провинции Хэбэй. Он гостил у родственников в Ухане, после возвращения обратился в больницу, где впоследствии умер.

Новый год - без торжеств

Власти также приняли решение отменить все масштабные мероприятия в Пекине, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю 25 января, - новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах.

Миллионы людей путешествуют по Китаю во время празднования Нового года. Тысячи китайцев также выезжают за рубеж.

Кроме того, с 25 января будет закрыт вход в "Запретный город" - дворцовый комплекс в центре Пекина, рядом с площадью Тяньаньмэнь.

BBC

Ухань и Хуанган в блокаде

В ночь на пятницу в Хуангане будут приостановлены все автобусные и железнодорожные маршруты. Городские кафе, рестораны и кинотеатры также будут закрыты. Людям рекомендовано не покидать город.

Тем временем жители Уханя, которым накануне было предписано не выезжать из города, в соцсетях выражают беспокойство по поводу возможной нехватки продуктов, а также жалуются на резкое повышение цен.

Полки многих магазинов города опустели после того, как жители начали спешно запасаться едой. Горожане также активно скупают медицинские маски, ношение которых стало обязательным.

Когда из Уханя еще можно было выехать, пассажирам перед посадкой на рейс или поезд меряли температуру

AFP

 

Главный железнодорожный вокзал Уханя закрыт для пассажиров с утра четверга

Reuters

 

С четверга отменены все авиарейсы из Уханя - крупного и важного города с транспортными и экономическими связями по всему миру. Из Уханя летают прямые авиарейсы в Лондон, Париж, Дубай и многие другие города.

Городским музеям, библиотекам и театрам предписано отменить выставки, экскурсии и другие массовые мероприятия.

Сработает ли карантин?

Эксперты, однако, сомневаются в эффективности подобных мер: отгородить от внешнего мира целый город, 42-й по размеру в мире, будет сложно.

"Единственный способ этого добиться, если быть реалистом, это ввести армию, чтобы она взяла город в кольцо", - говорит эксперт по здравоохранению из Сиднейского университета Адам Камрадт-Скотт.

"Но даже если пойти на это, где пройдет черта? Как и большинство современных городов, на окраинах Ухань переходит в более мелкие населенные пункты и в деревни", - добавил эксперт.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Гауден Галеа более прямолинеен.

"Насколько я знаю, попытка сдержать вирус в городе с населением 11 миллионов человек - это нечто до сих пор не известное науке. Мы не можем сказать, сработает ли это", - сказал он в беседе с Ассошиэйтед пресс.

Опасения по поводу распространения нового типа коронавируса повлияли и на фондовые рынки: в четверг китайские индексы потеряли около 3%.

Спрос на медицинские маски резко вырос после вспышки эпидемии

EPA

 

Жители Уханя кинулись в магазины, чтобы запастись продуктами впрок

Getty Images

 

Источником нового вируса, как считают власти, стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. Запрет на продажу живой птицы и скота уже введен.

"Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку", - сообщал накануне директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.

"Предсказуемая вспышка"

Автор книги "Зараза" Дэвид Куаммен в комментарии Би-би-си рассказал, что появление короновируса из Китая не могло быть неожиданностью для врачей.

"Одна из самых удивительных черт этой последней вспышки [заболевания] - то, насколько она была предсказуема", - заявил писатель в беседе с ведущим программы на четвертом канале радио Би-би-си.

"Я не хочу сказать, что мог бы предсказать ее сам: я не ученый и не чиновник сферы здравоохранения. Но когда я изучал предмет для моей книги "Зараза", то говорил с экспертами", - сказал Куаммен.

"Я спрашивал их, как будет выглядеть следующая крупная вспышка. И они говорили следующее: вероятно, "это будет какой-то вид одноцепочечного РНК-вируса, например, коронавирус. Он придет от животных и будет передаваться воздушно-капельным путем. Возможно, очаг вспышки будет на китайском рынке живых животных".

Куаммен считает, что китайские рынки, где продают живых животных, - от кур до летучих мышей - это настоящие инкубаторы новых вирусов.

Тем не менее, пока не вполне понятно, насколько серьезную опасность таит в себе новая вспышка, говорит Куаммен.

"Мы еще не знаем - учебная ли это тревога или настоящий пожар. Поэтому мы покидаем здание - принимаем все меры, которые можем. Если окажется, что опасности для всего мира нет, то в любом случае эта наша репетиция не пройдет зря. Опыт пригодится нам в следующий раз. Следующий раз, безусловно, будет", - считает писатель.

Что известно про новый вирус

  • Вирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.
  • Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.
  • Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.
  • Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
  • Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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