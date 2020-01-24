Газета: стрельба на улице Кандавас в Риге могла быть связана с большими деньгами

7 января Шпатцс пришел к мужчине 1970 года рождения, который, по неофициальной информации издания, оказывал предпринимателю и принадлежащему ему TMB Motors налоговые консультации и бухгалтерские услуги.

По словам начальника управления криминальной полиции Госполиции Рижского района Андрея Созинова, мужчина 1973 года рождения несколько раз выстрелил во второго мужчину, опустошив весь магазин пистолета. После этого он перезарядил оружие и выстрелил себе в голову.

Госполиция продолжает расследование этого трагического случая, начат уголовный процесс, квалифицированный по третьей части 117 пункта Уголовного закона - убийство, совершенное способом, опасным для нескольких лиц.

Как пишет Neatkarīgā, ссылаясь на свои источники, Шпатцс был владельцем предприятия TMB Motors, годовой оборот которого превышал 4 миллиона евро, и это было известное транспортное логистическое предприятие.

В последние годы финансовая ситуация на предприятии начала ухудшаться, поэтому Шпатцс заказал независимый аудит.

Он показал, что "на предприятии пропали огромные суммы денег, по непроверенной информации - до двух миллионов евро".

Предприниматель потребовал объяснений как от главного бухгалтера, так и от налогового консультанта. Как только это произошло, Служба госдоходов наложила на предприятие запрет и насчитала более 200 000 евро налогового долга. В начале года от услуг предприятия отказался один из крупнейших клиентов.

Шпатцс был единственным владельцем TMB Motors, Hanuma LTD и Arsenal Reserve, а также совладельцем Simply Delicious. TMB Motors было зарегистрировано в 2004 году. С 2016 по 2018 года TMB Motors ежегодно платил СГД налогов на несколько сотен тысяч евро, хоть данные СГД и свидетельствуют, что в прошлом году TMB Motors почти весь год боролся с налоговыми долгами.