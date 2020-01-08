Убийство сотрудника офиса в Риге: известны подробности ЧП

В одном из офисных помещений были слышны звуки, которые свидетельствовали о нападении с использованием огнестрельного оружия. Сотрудники застыли и не смогли выйти из помещения. Была вызвана полиция, но идти и искать источник звука самим не хотел никто, говорится в программе.

Очевидец сообщил программе, что звуки шести выстрелов прозвучали на втором этаже.

Оперативные службы прибыли спустя несколько минут. Сотрудники полиции вошли внутрь здания и в коридоре обнаружили последствия преступления. На земле лежали трупы двух мужчин с огнестрельными ранениями. Сотрудники офисного посещения рассказали программе, что один из погибших был им знаком.

Полиция ограничила территорию и только спустя несколько часов прибыли сотрудники похоронного бюро, которые вынесли тела. Сотрудники офиса не имеют понятия, какой была причина убийства, отмечает Degpunktā.

Согласно информации полиции, нападавшему было 47 лет, он знал жертву. После убийства, стоя напротив, он выстрелил себе в голову. В настоящее время полиция выясняет мотивы, но известно, что у убийцы было разрешение на оружие.