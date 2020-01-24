Красавица Екатерина Климова показала, как с годами менялась ее внешность

В день своего 42-летия актриса разместила в Instagram-историях полуминутный ролик из архивных фотографий, продемонстрировав, как с годами менялась ее внешность.

Напомним, Климова трижды была замужем. Она воспитывает четверых детей - Елизавету Хорошилову от первого брака, Матвея и Корнея, рожденных от союза с Игорем Петренко, и малышку Изабеллу, отцом которой стал актер Гела Месхи.