Красавица Екатерина Климова показала, как с годами менялась ее внешность
Сегодня, 24 января, известная российская актриса, многодетная мама и просто красавица Екатерина Климова празднует день рождения - ей исполнилось 42 года.
В день своего 42-летия актриса разместила в Instagram-историях полуминутный ролик из архивных фотографий, продемонстрировав, как с годами менялась ее внешность.
Напомним, Климова трижды была замужем. Она воспитывает четверых детей - Елизавету Хорошилову от первого брака, Матвея и Корнея, рожденных от союза с Игорем Петренко, и малышку Изабеллу, отцом которой стал актер Гела Месхи.
Фото со всеми детьми многодетная мама тоже разместила накануне в Сети.