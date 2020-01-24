Пт, 24.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Красавица Екатерина Климова показала, как с годами менялась ее внешность
Сегодня ей исполнилось 42!

ФОТО: instagram.com/klimovagram

Сегодня, 24 января, известная российская актриса, многодетная мама и просто красавица Екатерина Климова празднует день рождения - ей исполнилось 42 года.

В день своего 42-летия актриса разместила в Instagram-историях полуминутный ролик из архивных фотографий, продемонстрировав, как с годами менялась ее внешность.

Напомним, Климова трижды была замужем. Она воспитывает четверых детей - Елизавету Хорошилову от первого брака, Матвея и Корнея, рожденных от союза с Игорем Петренко, и малышку Изабеллу, отцом которой стал актер Гела Месхи.

Фото со всеми детьми многодетная мама тоже разместила накануне в Сети.

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