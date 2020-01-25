5 экзотических направлений, которые будут популярны среди туристов в 2020 году

В то время, когда в отрасли туризма все больше характерно отказываться от всего лишнего, то очутиться в стране мечты, преодолев тысячи километров и пересекая границы континентов, больше не является слишком дорого и экзотично, как еще пару лет тому назад.

"Ввиду повышенного интереса среди путешественников все большую популярность набирают такие направления, как Бали, Индонезия, Индия, Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея.

Например, Южная Америка для наших путешественников еще практически не раскрыта, поэтому путешествие в Аргентину, Уругвай для многих является воплощением мечты.

Задачей путешествия является увидеть мир, и на данный момент туризм также славится отказом от всего лишнего. С одной стороны, здорово поселиться в роскошной гостиницу с разнообразным выбором блюд, но многие начинают задавать себе вопрос: "Действительно ли мне это нужно?" К тому же, зачастую увиденный на фотографиях гламур является искусственным – золоченые пластмассовые колонны или синтетические ковры с восточными узорами", - характеризует тенденции туризма руководитель латвийского филиала туроператора INTERLUX Travel Виталий Пукитс.

Бали, Индонезия

Бали является индонезийским островом, который манит туристов красотой и покоем своей первобытной природы, бесконечными рисовыми террасами, красивыми тропическими пляжами, став в короткие сроки одним из самых популярных экзотических направлений для латвийских туристов.

И большим, и маленьким путешественникам очень нравится сафари-парк. Также они пользуются возможностью познакомиться с комодскими варанами.

Интересный объект осмотра – храм Плаосан, а также такие места, как Керта Гоза, Пенглипуран, Пура Бесаких.

Индия

Индия никого не оставит равнодушной, бесспорно, но многое зависит от того, где и в каких условиях окажется путешественник, так как здесь переплетаются между собой природные красоты, местная культура, а образ жизни различных слоев населения отличается.

Во время одного путешествия можно успеть увидеть лишь малую часть этой страны и, например, можно начать с путешествия по Дели, Джайпуру, Агре, Гоа.

Путешественники с интересом посещают водопад Дудхсагар и плантации специй, знакомятся с кухней Раджастана.

Аргентина

Пока что малоизведанные, но все популярнее становятся путешествия в Южную Америку, третьей по величине страной которой является Аргентина.

Столица Аргентины – Буэнос-Айрес, интересна днем, но ее ночная жизнь – это нечто особенное, так как культурная, промышленная и портовая жизни кипят повсеместно.

Путешественники с удовольствием знакомятся с Аргентиной под другим углом, например, во время прогулки на кораблике или пароходе. Какая же это поездка в Аргентину без посещения ранчо, ведь люди хотят знать, как дела идут в деревне. Аргентина знаменита своими горами, дождевыми лесами, вином, первоистоками танго и т.д.

Объединенные Арабские Эмираты

Путешественников влекут Объединенные Арабские Эмираты, которые для себя до сих пор открыли немногие туристы, но отправление туда становится все более доступным. Самыми популярными местами осмотра являются столица Абу-Даби, но в течение путешествия можно успеть побывать и познакомиться с восточным миром также в Дубае, Рас-эль-Хайме, Омане или третьем по величине эмирате – Шардже, где можно ощутить особо богатую культуру.

В Объединенных Арабских Эмиратах каждый может найти развлечения по душе, начиная от посещения внушительных небоскребов и торговых центров, заканчивая различными аттракционами, джип-сафари, посещением аквапарков.

Южная Корея

На Корейском полуострове, в Южной Корее, наблюдается умеренный климат. Южная Корея славится богатой древней историей, одновременно она придется по вкусу любителям красочной природы, гор, а также тем, кому интересны старинные замки, храмы, гробницы и т.д.

Например, стоит посетить крепости Хвасон, Консансон.

Одновременно страна развивается, строятся современные здания, крупнейший аэропорт расположен в Инчхоне, путешественников завораживают различные возможности развлечений как в будни, так и по праздникам.