ВИЧ в Латвии: несмотря на тысячи больных, предупреждения никуда не делись

Несмотря на то, что число новых случаев заражения ВИЧ за последние два года уменьшилось, в Латвии по-прежнему проживает около 3000 пациентов с этим диагнозом. Снизилось также число новорожденных, инфицированных ВИЧ. В прошлом году был зарегистрирован только один такой случай. Государство обеспечивает предоставление ВИЧ-инфицированным медицинских услуг, что помогает ограничить распространение вируса, пояснил Вейкениекс.

Наибольшая концентрация пациентов с ВИЧ наблюдается в Риге, Елгаве, Юрмале, Вентспилсе, Лиепае и Кулдиге, сообщил Вейкениекс, добавив, что в городах распространенность инфекции всегда выше.

Люди, инфицированные ВИЧ, встречаются среди представителей разных социальных групп, однако наиболее распространенными путями заражения являются совместное использование шприцев и гетеросексуальные половые отношения.

В Латвии по сравнению с другими странами Европейского союза гомосексуальные отношения реже становятся причиной заражения ВИЧ.

Представитель Балтийской ассоциации ВИЧ Мара Веселова сообщила, что часто источник заражения остается неизвестным. По словам представителей обеих вышеупомянутых организаций, одной из возможных причин этого является негативное отношение общества к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, которое заставляет людей врать о возможном источнике заражения.

Кроме того, распространенность ВИЧ выше среди женщин, достигших менопаузы. Это связано с относительно более редким использованием контрацептивов в этой возрастной группе.

По словам Вейкениекса, основной проблемой в данном вопросе является недостаточная осведомленность населения о ВИЧ, которая нередко приводит к тому, что наличие инфекции констатируется слишком поздно. Недостаток информированности часто также ведет к исключению пациентов с ВИЧ из общества.

Система образования не дает достаточных знаний по различным вопросам здравоохранения, включая ВИЧ, заявил Вейкениекс, указав на растущее число абортов среди несовершеннолетних.