30 косметических операций для 17-летней британки. Почему ее ни разу не спросили о возрасте?

Еще до этого Сара - это вымышленное, а не реальное имя - заболела анорексией и лечилась от этого психического заболевания в специальной клинике.

Лечение было успешным, и подростку удалось преодолеть нездоровое отношение к еде. Однако оно сменилось другой странностью - Саре перестала нравиться её внешность, особенно нос.

Мать Сары Мэри (это тоже не настоящее имя) говорит: "Сара была поглощена мыслью о том, что форма её носа далека от совершенства, и что его надо выправить хирургическим путем".

По её словам, некоторые клиники, куда обращалась её дочь, пытались убедить её, что кроме носа, ей надо также изменить форму губ путем специальных инъекций.

Сара не просила разрешения у родителей на проведение таких процедур. Вместо этого она просто платила их кредитными картами или при помощи PayPal. При этом она всегда указывала, что ей 20 лет, но никто никогда не требовал от нее подтверждения возраста.

Неожиданный долг

Сара сначала посещала салоны красоты в ее районе, но вскоре открыла для себя специализированные клиники в районе лондонской Харли-стрит.

Она с 16 лет начала просить родителей об операции по изменению формы носа, но те отказывали ей, считая, что ей слишком рано думать об этом.

На улице Харли-стрит в Лондоне расположено множество частных клиник Getty Images

И тут однажды муж Мэри получил счет по кредитной карте на сумму в 6,5 тысяч фунтов.

"Мы сразу поняли, что она сделала, - рассказывает Мэри. - Оказалось, что на следующей день у нее была назначена операция по изменению формы носа и она умоляла нас дать на это согласие".

Клиника, в которой должна была состояться операция, имеет хорошую репутацию, и Мэри с мужем в конце концов сжалились и дали Саре согласие на операцию.

После операции Сара несколько дней была счастлива, но вскоре разочаровалась в результатах. С тех пор она потратила еще 5 тысяч на другие косметические процедуры.

"Она думала, что после операции будет чувствовать себя иначе, - говорит Мэри. - Она считала, что причина всех её неприятностей именно в этом, Но дело было не в этом, и я считаю, что именно поэтому ей стало ещё хуже".

"Сначала я была в ярости. Но теперь понимаю, что с ней что-то глубоко не в порядке", - говорит Мэри.