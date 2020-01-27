Пн, 27.01.2020
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"Простите, другого выхода нет": отец оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево

Фотография носит иллюстративный характер

ФОТО: Pixabay

В воскресенье, 26 января, прибывший из Хабаровска отец оставил детей 2011 и 2014 годов рождения в московском аэропорту Шереметьево и улетел рейсом в Ростов, пишет "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет России.

Как сообщают Baza, в рюкзаке одного из детей мужчина оставил записку:

"Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу.

Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет".

На данный момент личность мужчины уже установлена. Следственный комитет России расследует это дело по статье 125 УК "Оставление в опасности". Статья за подобное нарушение предусматривает до одного года лишения свободы.

По информации СМИ, отцом ребенка является 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре.

В настоящее время оба мальчика находятся в одной из подмосковных больниц.

Предположительно, после оформления необходимых документов их вернут в Хабаровск. Уполномоченная по правам человека в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что властям удалось найти мать детей - она ничего не знала о ситуации, так как не жила в семье.

Мать детей готова забрать детей, заверила уполномоченная по правам ребенка России Анна Кузнецова.

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в социальной сети Instagram, что посетил детей в больнице, и пообещал найти работу для их отца.

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