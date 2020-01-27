Размер минимальных пенсий ниже черты бедности: разбираться будет Конституционный суд

Конституционный суд возбудил дело о соответствии установленной в государстве минимальной пенсии Конституции, пишет Neatkarīgā.
Дело было возбуждено по запросу Верховного суда.
Заявители выразили обеспокоенность тем, что размер минимальных пенсий находится ниже черты бедности.
Это не позволяет человеку удовлетворить даже основные потребности.
Дело, возбужденное Конституционным судом, касается нескольких правил Кабинета министров - как о минимальном размере пенсии по старости, так и о размере государственного пособия социального обеспечения, а также о размере и порядке выплат пособия на похороны.