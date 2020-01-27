7 продуктов, помогающих сжигать жир и укреплять мышцы

По словам диетолога Гильермо Гомеса Веры, самый здоровый путь к избавлению от лишнего жира - это поддержание и наращивание мышечной массы. Избавляться от жировых отложений специалист советует в два этапа:

сначала в течение нескольких недель следует предпринимать усилия для набора мышечной массы, а после этого работать над устранением жира.

В этом случае жиросжигающий эффект будет более весомым.

Для наращивания мышечной массы диетолог рекомендует употреблять в пищу некоторые продукты, в том числе обязательно - яйца.

"Яичный белок идеален для питания мышц. Кроме того, яйца содержат лейцин, аминокислоту, включающую механизм роста мышечной ткани",

- пояснил диетолог.