7 продуктов, помогающих сжигать жир и укреплять мышцы

Чтобы терять лишний жир и одновременно укреплять и увеличивать мышечную массу, испанские диетологи рекомендуют включить в рацион определенные продукты, пишет издание La Vanguardia.
По словам диетолога Гильермо Гомеса Веры, самый здоровый путь к избавлению от лишнего жира - это поддержание и наращивание мышечной массы. Избавляться от жировых отложений специалист советует в два этапа:
сначала в течение нескольких недель следует предпринимать усилия для набора мышечной массы, а после этого работать над устранением жира.
В этом случае жиросжигающий эффект будет более весомым.
Для наращивания мышечной массы диетолог рекомендует употреблять в пищу некоторые продукты, в том числе обязательно - яйца.
"Яичный белок идеален для питания мышц. Кроме того, яйца содержат лейцин, аминокислоту, включающую механизм роста мышечной ткани",
- пояснил диетолог.
Также для укрепления полезно есть нежирную курицу, бобовые, авокадо, тунец и натуральный йогурт, добавил эксперт. Перед тренировками для усиления жиросжигающего эффекта он рекомендует перекусывать бананами.