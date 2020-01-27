За неуплату налогов два человека получили тюремные сроки

Рассмотрев поданный прокуратурой апелляционный протест в связи с примененным наказанием, суд приговорил двух обвиняемых к лишению свободы на пять месяцев с лишением права на ведение бизнеса в течение двух лет, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.