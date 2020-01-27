За неуплату налогов два человека получили тюремные сроки

Рижский окружной суд за неуплату налогов приговорил двух человек к небольшим тюремным срокам.
Рассмотрев поданный прокуратурой апелляционный протест в связи с примененным наказанием, суд приговорил двух обвиняемых к лишению свободы на пять месяцев с лишением права на ведение бизнеса в течение двух лет, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Член правления предприятия признана виновной в уклонении от уплаты налогов, а работник предприятия - в поддержке уклонения от уплаты налогов.
В результате деятельности обоих лиц в бухгалтерских отчетах предприятия с января 2011 по декабрь 2012 года были отражены фиктивные сделки, а в качестве оправдательных документов использованы оформленные от имени других предприятий фальшивые кассовые чеки.
Государству причинен ущерб в размере 104,5 тысяч евро