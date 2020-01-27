За год СГБ возбудила шесть уголовных дел за разжигание национальной розни

В прошлом году СГБ передала в прокуратуру для начала уголовного преследования три дела против трех лиц, разжигавших национальную рознь.

Два уголовных процесса о возможном разжигании национальной розни были закрыты, поскольку в ходе расследования СГБ не констатировала признаков преступления.

В 2018 году СГБ возбудила четыре уголовных дела в связи с подозрениями о разжигании национальной розни, два дела были переданы в прокуратуру. Также в 2018 году два уголовных процесса были закрыты в связи с истечением срока давности.

СГБ отметила, что проводит расследование т.н. высказываний на почве ненависти, если есть подозрения, что интересы национальной безопасности находятся под угрозой.

Например, если констатирована связь высказываний с экстремистски или радикально настроенным лицом или организацией.