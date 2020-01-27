Пн, 27.01.2020
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За год СГБ возбудила шесть уголовных дел за разжигание национальной розни

Надпись на памятнике в Парке Победы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) в 2019 году начала шесть уголовных процессов о возможном разжигании национальной розни, сообщили агентству LETA в СГБ.

В прошлом году СГБ передала в прокуратуру для начала уголовного преследования три дела против трех лиц, разжигавших национальную рознь.

Два уголовных процесса о возможном разжигании национальной розни были закрыты, поскольку в ходе расследования СГБ не констатировала признаков преступления.

В 2018 году СГБ возбудила четыре уголовных дела в связи с подозрениями о разжигании национальной розни, два дела были переданы в прокуратуру. Также в 2018 году два уголовных процесса были закрыты в связи с истечением срока давности.

СГБ отметила, что проводит расследование т.н. высказываний на почве ненависти, если есть подозрения, что интересы национальной безопасности находятся под угрозой.

Например, если констатирована связь высказываний с экстремистски или радикально настроенным лицом или организацией.

Расследование бытовых высказываний на почве ненависти, направленных против какой-либо национальности, но не связанных с угрозой интересам национальной безопасности, входит в компетенцию Госполиции.

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