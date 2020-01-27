Пн, 27.01.2020
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Болдерая: Любовники потеряли ключ от наручников. На помощь прибыла полиция, а затем - пожарные

ФОТО: Pixabay

В воскресенье, 26 января, в 17.46 Рижская муниципальная полиция получила информацию о паре, которая пристегнула себя наручниками и не могла их отстегнуть. На место происшествия был отправлен ближайший автопатруль полиции. 

На месте происшествия стражи порядка узнали, что пара решила разнообразить свою сексуальную жизнь. К тому же было ещё и третье лицо, которое находилось в стороне. Пара объяснила, что потеряли ключи от наручников. Полицейские пробовали открыть их с помощью своих ключей, но они не подошли к этой определённой модели. 

В связи с этим на место ЧП пришлось вызвать и сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы. Они освободили пару с помощью гидравлических ножниц, после чего пару призвали быть внимательнее. 

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