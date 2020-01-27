Пн, 27.01.2020
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Кудрявцева рассказала об ощущениях от новой груди без силикона - своих и мужа

Лера Кудрявцева

ФОТО: скриншот видео

Как известно, популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева накануне Нового года перенесла тяжелую операцию по удалению имплантов, с которыми она прожила более 10 лет. По ее словам, хирургам пришлось буквально выскребать силикон из ее тела.

Теперь 48-летняя теледива заново привыкает жить с грудью меньшего размера. О своих ощущениях, а также о том, как к изменениям в ее теле отнесся супруг - 32-летний хоккеист Игорь Макаров, Кудрявцева рассказала в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ, которую она ведет вместе Оскаром Кучерой.

"Мой муж очень доволен новой грудью... А сама я, честно говоря, очень переживала, ведь когда ты 15 лет ходишь с большой грудьюи тебе что-то мешает, тебе дискомфортно, думаешь: ну как же, как же..." - призналась Лера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам телеведущей, она очень рада, что избавилась от имплантов, и в будущем не планирует делать пластику груди. Более того,

Кудрявцева предостерегает других женщин от необдуманного шага и призывает всех как следует подумать, так ли уж им нужна операция по увеличению бюста.

Сегодня Лера с ужасом вспоминает, как ходила с огромной силиконовой грудью.

"Я очень довольна. Слава Богу, что я избавилась от этих жутких балконов", - заключила она.

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