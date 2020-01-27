Из-за аварии было блокировано движение по Елгавской окружной дороге

Из-за дорожно-транспортного происшествия в понедельник вечером, 27 января, блокировано движение на шоссе Рига-Елгава-Литовская граница (А8), сообщает госпредприятие Latvijas valsts ceļi.
В разговоре с TVNET, представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте рассказала, что вызов поступил в 17:23. На шоссе произошло столкновение двух автомобилей. Прибывшие на место спасатели констатировали, что в одной из машин зажаты два человека. При помощи гидравлических инструментов людей вызволили и передали медикам. Утечки топлива не было. По состоянию на 20:00, идут работы по уборке проезжей части. Как только они завершатся, движение будет открыто.
Пока же автоводителей призывают использовать объездные пути. Например, Елгава-Иецава, Блукас-Эмбурга, Елгава-Стальгене-Цоде. Также же рекомендуют место происшествия миновать через город, то есть, Елгаву.
На перекрестке елгавского шоссе и автодороги Елгава-Далбе все автомобили, движущиеся из Риги, направляют в сторону Озолниеки, чтобы они не встали в пробку на шоссе А8.