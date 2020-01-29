Пн, 3.02.2020
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Советcкий Chanel № 5 - "Рижская сирень" и Kredo. Вспоминаем легендарные духи Dzintars

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Dzintars 21. "Настоящая машина времени"

ФОТО: Pixabay, Instagram

Десятилетиями Dzintars был любимой маркой советских модниц. Кажется, прошлое пахнет духами "Тайна рижанки". И вот мы, жители 2020 года, стали живыми свидетелями грустного заката целой эпохи - компания разорилась, магазины закрыли, а сотрудники остались без работы. Все это грустно, но, вспоминая прошлое, хочется немного поностальгировать. 

Парфюмерно-косметический завод Dzintars, который на протяжении многих лет считался визитной карточкой нашей страны, был создан в 1958 году после объединения Dzintars и Sarkanā Ausma.

В те годы дела шли хорошо - бренд был узнаваемым как в советском пространстве, так и во многих европейских странах.

В 80-х годах прошлого века 85% всей продукции предприятия составляли духи и одеколоны, а также лосьоны и кремы, пользовавшиеся огромным спросом среди населения СССР.

К концу 1982 года Dzintars выпустил более 60 миллионов флаконов 75 различных продуктов. 

Галерея: Духи Dzintars, вызывающие ностальгию

Ну какая советская красотка не мечтала о заветном бутыльке от Dzintars? Бесспорно, запах этих духов стал настоящим символом ушедшей эпохи. Мы прочитали отзывы об ароматах, которыми пахли наши мамы, на форуме популярного сообщества любителей парфюмерии Fragrantica, и готовы поделиться ими с вами.

Осторожно! Очень много ностальгических воспоминаний!

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Dzintars 21. "Настоящая машина времени"

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