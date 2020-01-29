Советcкий Chanel № 5 - "Рижская сирень" и Kredo. Вспоминаем легендарные духи Dzintars

Десятилетиями Dzintars был любимой маркой советских модниц. Кажется, прошлое пахнет духами "Тайна рижанки". И вот мы, жители 2020 года, стали живыми свидетелями грустного заката целой эпохи - компания разорилась, магазины закрыли, а сотрудники остались без работы. Все это грустно, но, вспоминая прошлое, хочется немного поностальгировать.
Парфюмерно-косметический завод Dzintars, который на протяжении многих лет считался визитной карточкой нашей страны, был создан в 1958 году после объединения Dzintars и Sarkanā Ausma.
В те годы дела шли хорошо - бренд был узнаваемым как в советском пространстве, так и во многих европейских странах.
В 80-х годах прошлого века 85% всей продукции предприятия составляли духи и одеколоны, а также лосьоны и кремы, пользовавшиеся огромным спросом среди населения СССР.
К концу 1982 года Dzintars выпустил более 60 миллионов флаконов 75 различных продуктов.
Галерея: Духи Dzintars, вызывающие ностальгию
Ну какая советская красотка не мечтала о заветном бутыльке от Dzintars? Бесспорно, запах этих духов стал настоящим символом ушедшей эпохи. Мы прочитали отзывы об ароматах, которыми пахли наши мамы, на форуме популярного сообщества любителей парфюмерии Fragrantica, и готовы поделиться ими с вами.
Осторожно! Очень много ностальгических воспоминаний!
- Dzintars 21. "Настоящая машина времени"
- Koķete. "Купить было сложно, стоили 12 рублей"
- Kredo. "Спасали от мамы, когда я покуривала"
- Kristīne. "Мазались ими на дискотеку"
- Intriga. "Так пахла мама"
- Mistika. "Загадка аромата по цене упаковки сосисок"
- Rīgas ceriņi. "Это целая история, а не духи"
- Тайна рижанки. "Любимый парфюм в лохматые 90-е"
- Mirāža. "Все знакомые мужчины делали комплименты"